Киев пообещал «оптимальный ответ» на осмотр Россией сухогруза

Российские военные остановили шедший в украинский порт сухогруз для досмотра, сделав предупредительные выстрелы. Киев раскритиковал произошедшее и увидел в этом проявление «каперского права»

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Украина сделает необходимые выводы и «выберет оптимальный ответ» на инцидент с направлявшимся в Измаил сухогрузом «Сукра Окан», заявил в Twitter советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Этот прецедент с попыткой введения «каперского права» требует четкой юридической фиксации, установления всех лиц и признания факта совершения преступления со стороны международного сообщества», — призвал он.

Речь идет об инциденте, который произошел утром 13 августа. По сведениям российского Минобороны, патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» заметил шедший под флагом Палау сухогруз, который следовал в украинский порт Измаил. Капитан сухогруза проигнорировал требования остановиться для досмотра, после чего российский корабль открыл предупредительный огонь. Затем на «Сукра Окан» высадилась группа российских военных, которые досмотрели судно, после чего оно продолжило путь в украинский порт.





В июле Россия отказалась продлевать зерновую сделку и предупредила, что с 20 июля будет считать все суда в акватории Черного моря, идущие в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов, а значит, законными целями российских войск. Страны, под флагами которых будут следовать корабли, будут расцениваться в качестве вовлеченных в конфликт на стороне ВСУ.

Власти Украины объявили о зеркальных мерах в отношении всех судов, следующих в российские порты. На этой неделе Украина открыла временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в порты Черноморск, Одесса и Южный и обратно. «Мы предупредили судовладельцев и капитанов, что гарантировать стопроцентную безопасность на данный момент невозможно», — рассказал представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Москва для возобновления зерновой сделки требует от западных стран выполнить российские требования. В их числе: переподключение Россельхозбанка к межбанковской системе SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, деталей и сервисного обслуживания; отмена санкций на страхование и перестрахование; снятие запрета на доступ в порты и др. Госдепартамент США заверял в том, что сделал все возможное для разрешения волнующих Москву вопросов.

