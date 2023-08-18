Кирби заявил о предложении Байдена о встрече с Ким Чен Ыном

КНДР отказалась от встречи Ким Чен Ына с Байденом «без предварительных условий» для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова, сообщил Кирби. До этого Байден пригрозил КНДР «концом режима» в случае ядерного удара

Администрация президента США Джо Байдена предложила Северной Корее провести встречу по денуклеаризации Корейского полуострова на высшем уровне, заявил в интервью Kyodo координатор по стратегическим отношениям и связям с общественностью в Совете национальной безопасности Штатов Джон Кирби.

По его словам, Байден готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном «без предварительных условий». Однако Пхеньян отказался от переговоров, добавил Кирби.

В середине марта Ким Чен Ын пригрозил, что Северная Корея «на ядерное оружие ответит ядерным оружием, а на открытое противоборство — открытым противоборством». Байден позже заявил, что удар ядерным оружием по США или их союзникам приведет к «концу режима» в КНДР.

15 августа глава Минобороны Северной Кореи Кан Сун Нам заявил, что США продолжают эскалацию обстановки в Юго-Восточной Азии, что грозит ядерной войной. «Сейчас вопрос заключается не в том, будет ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто, когда и как начнет ядерную войну», — считает он.

В 2021 году Байден говорил, что готов к встрече с Ким Чен Ыном, если тот возьмет на себя обязательства по ликвидации ядерного арсенала КНДР и деэскалации на Корейском полуострове. В прошлом году президент США назвал условием встречи с лидером КНДР серьезность намерений Пхеньяна.

Как писал тогда Bloomberg, спецпосланник США по КНДР Сун Ким в апреле 2022-го отмечал, что Белый дом не получал ответа на неоднократные призывы к диалогу без предварительных условий. Он заверил, что Вашингтон готов изучить любые серьезные предложения Пхеньяна «по поводу положения на [Корейском] полуострове».

Предшественник Байдена Дональд Трамп во время своего президентства трижды встречался с северокорейским лидером. В 2018 году в Сингапуре они подписали совместный документ — Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Еще две встречи состоялись во Вьетнаме и в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей — Трамп тогда символически пересек демаркационную линию, став первым американским президентом, посетившим Северную Корею. Эти встречи закончились без подписания каких-либо соглашений. Лидеры также обменялись серией писем.

Северная Корея продолжила запуски ракет, что вызвало недовольство США. Позднее Пхеньян изменил свое отношение к достигнутым соглашениям. «Нам не нужны длительные переговоры с США, и денуклеаризация уже не входит в повестку переговоров», — подчеркнул представитель Северной Кореи в ООН Ким Сонг. Он назвал диалог «уловкой» Вашингтона.

Трамп считает, что лидеру КНДР неприятен Байден, а потому их встреча не состоится. «Он [Ким Чен Ын] парень другого типа, требуется парень другого типа, чтобы говорить с ним, но мы поладили», — говорил экс-президент США в июне 2021-го.

В конце июля КНДР посетил глава Минобороны России Сергей Шойгу. В США считают, что этот визит был связан с поставками оружия Северной Кореей России. Москва и Пхеньян отвергали подобные обвинения.