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Делегация России во главе с Шойгу покинула Пхеньян

ЦТАК: делегация России во главе с Шойгу покинула Пхеньян
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: KCNA / Reuters)

Российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу покинула Пхеньян, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Главу российского оборонного ведомства провожали министр обороны КНДР Кан Сун Нам, начальник Главного политуправления Корейской народной армии (КНА) Чон Ген Тхэк, начальник Генштаба КНА Пак Су Ир и другие командиры Минобороны, а также заместитель министра иностранных дел Им Чхон Ир и чрезвычайный и полномочный посол России Александр Мацегора с сотрудниками дипмиссии.

Были исполнены гимны двух стран. Шойгу в сопровождении северокорейского коллеги обошел почетный караул КНА.

«Самолет с миссией дружбы России, внесшей значимый вклад в дальнейшее укрепление и развитие традиционных корейско-российских отношений дружбы, поднялся в воздух при горячих проводах военнослужащих КНА», — говорится в сообщении.

Шойгу приехал с визитом в КНДР вечером 25 июля по московскому времени. Основной целью было участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине окончания Корейской войны.

Министр провел встречи с северокорейским коллегой Кан Сун Намом, а также с главой КНДР Ким Чен Ыном. Последнему, как сообщало северокорейское агентство ЦТАК, он передал послание от президента России Владимира Путина. Как сообщило российское Минобороны, глава военного ведомства и лидер КНДР обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности. Ким Чен Ын также показал Шойгу северокорейские беспилотники и межконтинентальные ракеты.

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Кроме того, радиостанция «Голос Кореи» сообщила, что глава Минобороны России передал главе КНДР подарок от российского лидера. «Ким Чен Ын выразил благодарность за то, что президент Путин прислал знаменательный подарок», — говорится в сообщении. Что это за подарок, не уточняется.

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Сергей Шойгу российская делегация КНДР
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Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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