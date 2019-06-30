Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе КНДР и Южной Кореи

Дональд Трамп в сопровождении президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина прибыл на место встречи более чем за час до приезда лидера КНДР. Президенты успели осмотреть позиции южнокорейских и американских военных и пообщаться с журналистами.
Трамп заявил представителям прессы, что с тех пор, как состоялась его первая встреча с Ким Чен Ыном, многого удалось достичь, и демилитаризованная зона на границе двух стран стала гораздо более мирным местом, чем ранее.
«Это совершенно другой мир. И я опять это говорю для людей, которые продолжают утверждать, что ничего не было достигнуто. Так много было сделано», — заявил Трамп перед встречей.
Провести короткую встречу в демилитаризованной зоне Трамп предложил главе КНДР через Twitter, во время своего визита в Южную Корею. Во время пресс-конференции утром 30 июня, Трамп сообщил, что эта встреча состоится. По его словам, она организована для того, чтобы они с главой КНДР могли пожать друг другу руки. Пхеньян это заявление официально не комментировал.
Во время первой встречи Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре в 2018 году лидеры США и КНДР подписали совместный документ. Тогда Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит Трампа и Ким Чен Ына в Ханое завершился без подписания какого-либо соглашения.
Отвечая на вопрос о том, когда состоится третья полноценная встреча президента США и лидера Северной Кореи, Трамп сообщил, что это будет ясно по итогам встречи в буферной зоне.
Ранее ни один действующий президент США не посещал Северную Корею. В Северной Корее бывали Джимми Картер и Билл Клинтон — однако уже после завершения их президентских сроков.