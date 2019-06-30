Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе КНДР и Южной Кореи

Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе КНДР и Южной Кореи

Перед встречей, на которую, согласно ранее обнародованному регламенту, отводилось не более 15 минут, Трамп и президент Южной Кореи более часа провели в ожидании главы КНДР

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В Пханмунджоме, в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей, началась встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа, сообщает CNN.

При встрече лидеры двух стран пожали друг другу руки.

Трамп также символически пересек демаркационную линию и в сопровождении Ким Чен Ына ступил на землю Северной Кореи, став первым действующим президентом США, который побывал на территории этой страны. «Это исторический момент», — заявил лидер КНДР, комментируя действия Трампа.

«Переступить эту черту было большой честью», — отметил Трамп. Президент США также пригласил Ким Чен Ына посетить Белый дом.

После этого Трамп и Ким Чен Ын вернулись вместе на территорию Южной Кореи и направились для переговоров в Дом Свободы.