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Блинкен связал визит Шойгу в КНДР с оружием

Госсекретарь Блинкен связал визит главы Минобороны Шойгу в КНДР с желанием получить оружие
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Mark Tantrum / Getty Images
Фото: Mark Tantrum / Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен связал визит министра обороны Сергея Шойгу в КНДР с вопросом поставок оружия, его слова приводятся на сайте Госдепа.

«Я сильно сомневаюсь, что он там был на отдыхе», — сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином, министром обороны Австралии Ричардом Марлесом и главой МИД этой страны Пенни Вонг.

По его словам, Вашингтон видит попытки Москвы найти поддержку и оружие как в Северной Корее, так и в Иране. И Россия, и Иран отрицают поставки дронов Москве. Минобороны России сообщало об использовании на Украине дронов «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец», а также «Герань-2».

Шойгу приехал с визитом в Пхеньян 25 июля. Основной целью называлось участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине окончания Корейской войны. Глава Минобороны встретился с северокорейским коллегой Кан Сун Намом, а также с руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Последнему, как сообщало агентство ЦТАК, министр передал послание от президента Владимира Путина. По данным российского ведомства, Шойгу и Ким Чен Ын обсуждали вопросы глобальной и региональной безопасности. Ким Чен Ын показал министру северокорейские беспилотники и межконтинентальные ракеты. Визит завершился 27 июля.

Пхеньян отвергал обвинения в передаче оружия России. «Мы еще раз ясно даем понять, что у нас никогда не было «сделок с оружием» с Россией и что у нас нет планов делать это в будущем», — утверждали в Министерстве национальной обороны КНДР осенью прошлого года.

Посол России Александр Мацегора объяснял, что Северная Корея не поставляет в Россию боеприпасы, поскольку «в такой сложной, фактически предвоенной обстановке» в КНДР «накопленные арсеналы вот-вот (не дай, конечно, бог!) могут потребоваться именно здесь».

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Теги
Энтони Блинкен Сергей Шойгу КНДР поставки оружия
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