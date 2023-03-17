Ким Чен Ын пригрозил «ответить ядерным оружием на ядерное оружие»

Лидер КНДР считает, что США и Южная Корея, которые проводят учения возле Корейского полуострова, «откровенно враждуют» с республикой. Он предупредил, что Пхеньян примет меры в ответ на «открытое противоборство»

Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

КНДР готова дать равнозначный ответ на возможные угрозы со стороны США и Южной Кореи, которые, по мнению Пхеньяна, «откровенно враждуют» с республикой. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, передает радиостанция «Голос Кореи».

Он считает, что Сеул и Вашингтон должны осознать «безрассудность крупномасштабных военных учений», проводимых в районе Корейского полуострова. Ким Чен Ын назвал маневры военной провокацией против КНДР.

Северокорейский лидер также привел заявление Трудовой партии Кореи, согласно которому Пхеньян «на ядерное оружие ответит ядерным оружием, а на открытое противоборство — открытым противоборством». КНДР будет поддерживать готовность стратегических сил к «стремительному реагированию», добавил он.

Ким Чен Ын подтвердил, что КНДР 16 марта провела очередной, четвертый за два дня ракетный пуск, о чем ранее сообщили японские военные. Испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» прошли в ответ на военные учения США и Южной Кореи.

В понедельник, 13 марта, Южная Корея и США начали совместные учения Freedom Shield, которые будут сопровождаться полевыми маневрами Warrior Shield. Они продлятся до 23 марта, Сеул и Вашингтон отрабатывают сценарии по отражению возможного нападения Северной Кореи, которые учитывают «продолжающиеся ядерные и ракетные угрозы со стороны Севера». По словам представителя Пентагона бригадного генерала Пэта Райдера, маневры носят исключительно оборонительный характер и «предназначены для сдерживания потенциальной агрессии в регионе», передает Yonhap.

В КНДР так не считают и анонс таких маневров воспринимают как «подготовку к агрессивной войне». В феврале северокорейский МИД предупредил, что Южная Корея и Соединенные Штаты столкнутся с «небывалым и мощным» ответом Пхеньяна в случае угроз.