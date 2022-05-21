Байден назвал условие для встречи с Ким Чен Ыном
Президент США Джо Байден готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если у того будут серьезные намерения. Об этом он сообщил на пресс-конференции во время визита в Южную Корею, передает Reuters.
«Что касается того, встречусь ли я с лидером Северной Кореи, это будет зависеть от того, искренен ли он и серьезно ли настроен», — сказал Байден.
Вашингтон предложил Пхеньяну вакцины от коронавируса для борьбы со вспышкой заболевания в стране, продолжил президент, но США «не получили никакого ответа». В КНДР накануне сообщили о выявлении почти 2,5 млн пациентов с симптомами «неизвестной лихорадки».
В феврале занимавший тогда пост президента Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал встречу Байдена и Ким Чен Ына «вопросом времени». «Поскольку диалог — единственный способ решить проблемы, ожидается, что в конечном итоге состоится встреча между президентом Байденом и председателем Кимом», — сказал он в интервью Yonhap.
Южнокорейский лидер также выразил сожаление, что встреча в 2019 году главы КНДР и занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа не привела к сделке и не было обеспечено продолжение диалога.
Как пишет Bloomberg, в апреле спецпосланник США по КНДР Сун Ким отметил, что Белый дом не получил к тому моменту ответа на неоднократные призывы к диалогу без предварительных условий. «Мы надеемся, что северокорейцы примут наше приглашение к серьезному и продолжительному диалогу», — подчеркнул он тогда, заверив, что Вашингтон готов изучить любые серьезные предложения Пхеньяна «по поводу положения на [Корейском] полуострове».
Об отсутствии признаков готовности КНДР к серьезным переговорам с США заявил и советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Накануне визита Байдена в Южную Корею он указал, что ничто не говорит о желании встречи со стороны северокорейского лидера.
Предыдущий президент США Дональд Трамп встречался с лидером КНДР в Сингапуре и в Ханое. Во время первой встречи лидеры подписали совместный документ — Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Вторая встреча прошла без подписания соглашений.
В июне 2019 года Трамп встретился с Ким Чен Ыном еще раз — в Пханмунджоме, в демилитаризованной зоне между Южной Кореей и КНДР. Тогда он символически пересек демаркационную линию, став первым действующим американским лидером, который побывал на территории Северной Кореи.
Позднее Пхеньян изменил свое отношение к достигнутым соглашениям. «Нам не нужны длительные переговоры с США, и денуклеаризация уже не входит в повестку переговоров», — подчеркнул представитель Северной Кореи в ООН Ким Сонг. Он назвал диалог «уловкой» Вашингтона.
В прошлом июне Трамп выразил уверенность, что лидеру КНДР неприятен Байден, а потому их встреча не состоится. «Он [Ким Чен Ын] парень другого типа, требуется парень другого типа, чтобы говорить с ним, но мы поладили», — пояснил экс-президент.