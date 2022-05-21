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Байден назвал условие для встречи с Ким Чен Ыном

Встреча лидеров США и КНДР возможна при условии серьезности намерений северокорейской стороны, сказал американский лидер. В Белом доме не увидели таких признаков в действиях Пхеньяна
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images)

Президент США Джо Байден готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если у того будут серьезные намерения. Об этом он сообщил на пресс-конференции во время визита в Южную Корею, передает Reuters.

«Что касается того, встречусь ли я с лидером Северной Кореи, это будет зависеть от того, искренен ли он и серьезно ли настроен», — сказал Байден.

Вашингтон предложил Пхеньяну вакцины от коронавируса для борьбы со вспышкой заболевания в стране, продолжил президент, но США «не получили никакого ответа». В КНДР накануне сообщили о выявлении почти 2,5 млн пациентов с симптомами «неизвестной лихорадки».

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Фото:Korean Central News Agency / Korea News Service / AP

В феврале занимавший тогда пост президента Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал встречу Байдена и Ким Чен Ына «вопросом времени». «Поскольку диалог — единственный способ решить проблемы, ожидается, что в конечном итоге состоится встреча между президентом Байденом и председателем Кимом», — сказал он в интервью Yonhap.

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Южнокорейский лидер также выразил сожаление, что встреча в 2019 году главы КНДР и занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа не привела к сделке и не было обеспечено продолжение диалога.

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Как пишет Bloomberg, в апреле спецпосланник США по КНДР Сун Ким отметил, что Белый дом не получил к тому моменту ответа на неоднократные призывы к диалогу без предварительных условий. «Мы надеемся, что северокорейцы примут наше приглашение к серьезному и продолжительному диалогу», — подчеркнул он тогда, заверив, что Вашингтон готов изучить любые серьезные предложения Пхеньяна «по поводу положения на [Корейском] полуострове».

Об отсутствии признаков готовности КНДР к серьезным переговорам с США заявил и советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Накануне визита Байдена в Южную Корею он указал, что ничто не говорит о желании встречи со стороны северокорейского лидера.

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Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

Предыдущий президент США Дональд Трамп встречался с лидером КНДР в Сингапуре и в Ханое. Во время первой встречи лидеры подписали совместный документ — Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Вторая встреча прошла без подписания соглашений.

В июне 2019 года Трамп встретился с Ким Чен Ыном еще раз — в Пханмунджоме, в демилитаризованной зоне между Южной Кореей и КНДР. Тогда он символически пересек демаркационную линию, став первым действующим американским лидером, который побывал на территории Северной Кореи.

Позднее Пхеньян изменил свое отношение к достигнутым соглашениям. «Нам не нужны длительные переговоры с США, и денуклеаризация уже не входит в повестку переговоров», — подчеркнул представитель Северной Кореи в ООН Ким Сонг. Он назвал диалог «уловкой» Вашингтона.

В прошлом июне Трамп выразил уверенность, что лидеру КНДР неприятен Байден, а потому их встреча не состоится. «Он [Ким Чен Ын] парень другого типа, требуется парень другого типа, чтобы говорить с ним, но мы поладили», — пояснил экс-президент.

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27 июля 1953 года было подписано соглашение о перемирии сторон, участвовавших в корейской войне &mdash; одном из самых известных конфликтов времен советско-американского противостояния

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
США КНДР Северная Корея Джо Байден Ким Чен Ын
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