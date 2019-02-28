«Иногда стоит просто уйти»: почему провалился саммит Трампа и Ким Чен Ына

Встреча лидеров США и КНДР закончилась раньше запланированного и без подписания каких-либо соглашений. Провал переговоров может привести к потере интереса Дональда Трампа к положению на Корейском полуострове, говорят эксперты

Дональд Трамп и ​Ким Чен Ын (слева направо) (Фото: Leah Millis / Reuters)

Что произошло

Американский президент Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын досрочно завершили свою встречу, которая проходила 27–28 февраля во Вьетнаме. В четверг стороны отменили запланированную церемонию подписания соглашений, а также рабочий ланч. Мероприятия были отменены, так как лидеры не смогли прийти к согласию по вопросу о денуклеаризации КНДР, хотя их контакты и оказались «очень хорошими и конструктивными», заявили в Белом доме.

В преддверии саммита издание Vox опубликовало примерный текст совместного заявления, которое Трамп и Ким Чен Ын должны были подписать в четверг. В нем говорилось о достижении США и Северной Кореей символического мирного соглашения, ставящего точку в Корейской войне 1950–1953 годов, а также о развитии дипломатических отношений. Кроме того, Вашингтон был готов к частичному снятию санкций с КНДР в обмен на уступки в рамках денуклеаризации, отмечали источники Vox.

Почему не удалось договориться

По словам Трампа, Северная Корея настаивала на полном снятии с нее всех санкций, однако США пока не готовы к такому шагу. В обмен на упразднение штрафных мер Ким Чен Ын предложил Вашингтону демонтировать ядерный полигон Йонгбьон, но Америка настаивала на более масштабной программе денуклеаризации, которая включала бы в себя прекращение секретного производства обогащенного урана, рассказал президент США.