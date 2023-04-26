Байден пригрозил КНДР «концом режима» в случае ядерного удара по США

Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Если Северная Корея нанесет ядерный удар по США или их союзникам, то режим в КНДР закончится, заявил американский президент Джо Байден на совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, передает Fox News.

«Послушайте, ядерная атака Северной Кореи против Соединенных Штатов или их союзников, или сторонников, или партнеров неприемлема и приведет к концу любого режима, который предпринял бы такие действия», — сказал Байден.

Лидеры во время встречи подписали соглашение, согласно которому США смогут пришвартовывать атомные подводные лодки в Южной Корее. Как отмечает Fox News, такая договоренность достигнута впервые более чем за 40 лет. Байден указал, что эта мера важна «перед лицом возросших угроз КНДР и вопиющего нарушения санкций США».

В марте северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что его страна готова дать равнозначный ответ на возможные угрозы со стороны США и Южной Кореи, которые, по мнению Пхеньяна, «откровенно враждуют» с республикой. Он привел отрывок из заявления Трудовой партии Кореи, из которого следует, что республика «на ядерное оружие ответит ядерным оружием, а на открытое противоборство — открытым противоборством».

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