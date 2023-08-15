Минобороны КНДР рассказало о ядерной войне и сотрудничестве с Россией

В военном ведомстве КНДР считают, что США проводят враждебную политику по отношению к республике, в том числе идет эскалация в ядерной сфере. Это неизбежно приведет к ядерной войне, вопрос лишь в том, кто ее начнет, уверен Пхеньян

Кан Сун Нам (Фото: KCNA / Reuters)

США продолжают эскалацию ситуации в Северо-Восточной Азии, что угрожает началом ядерной войны, заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности, которое зачитал атташе по вопросам обороны при посольстве КНДР в России, передает ТАСС.

Министр заявил, что Вашингтон проводит «враждебную политику по отношению к Корее» уже в течение 80 лет и только с начала 2023-го перебросил в регион атомную подводную лодку, стратегический бомбардировщик, атомную авианесущую ударную группу, провел «беспрецедентные по масштабу» военные учения с другими странами, которые имитировали «тотальную войну» с КНДР.

«Сейчас вопрос заключается не в том, будет ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто, когда и как начнет ядерную войну», — заключил Кан Сун Нам.

Министр отметил, что мирное решение корейского вопроса невозможно, пока «США не признают полного краха своей враждебной политики» по отношению к республике. По его словам, разрешение проблемы путем переговоров — «это всего лишь пустое эхо», а профилактикой ядерной войны в регионе служит обладание «военными сдерживающими силами».

Американский президент Джо Байден говорил, что если Северная Корея нанесет ядерный удар по США или их союзникам, то режиму в КНДР придет конец. Однако Госдеп указывал на принцип, что «ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись».

В самой КНДР в сентябре 2022 года был принят закон, согласно которому государство может автоматически нанести ядерный удар по противнику в случае угрозы атаки по стратегическим объектам республики.

Министр также отметил, что Северная Корея и Россия будут и дальше развивать сотрудничество в военной сфере: об этом глава республики Ким Чен Ын заявил российскому министру обороны Сергею Шойгу, который посетил КНДР в конце июля. Сам Шойгу 15 августа заявил, что лично убедился в успехах, достигнутых Северной Кореей в военной сфере. «Развитие военного сотрудничества отвечает коренным интересам наших народов и не создает угроз кому бы то ни было», — подчеркнул глава Минобороны.