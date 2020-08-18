Выборы в Белоруссии , 18 авг, 13:40
0
Забастовки на крупнейших предприятиях Белоруссии. Главное
После выборов президента в Белоруссии начались акции протеста. По данным ЦИК республики, на них победил Александр Лукашенко, набравший 80% голосов. Его основная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, набрала чуть более 10%. Против результатов голосования выступили и рабочие белорусских предприятий. Они требуют отставки президента и проведения новых выборов.
Забастовка на «Нафтане»
- На крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе страны свои требования рабочие огласили 17 августа. Они требуют отставки Александра Лукашенко и главы ЦИК Лидии Ермошиной, освобождения задержанных во время протестов, расследования всех случаев насилия над мирными жителями, новых выборов.
- Рабочие обещают начать забастовку через десять дней, если их требования не будут выполнены.