Забастовки на крупнейших предприятиях Белоруссии. Главное

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,46) Инвестиции, 12:42
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 87,34 (+0,87) Инвестиции, 12:42
Путин напомнил Сечину о необходимости ответить на вызов роста экономики Экономика, 14:28 В Белоруссии отказались созывать палату представителей на фоне протестов Политика, 14:22 Сын погибшего в ДТП попросил для Ефремова максимальное наказание Общество, 14:17 Дегтярев доложил премьеру о налаживании диалога с жителями Хабаровска Общество, 14:16 Путин заявил Меркель о неприемлемости вмешательства извне в Белоруссии Политика, 14:12 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 14:04 Куда отправить ребенка учиться. Тест РБК и Сбербанк, 14:03 Глава Минздрава Белоруссии написал протестующим открытое письмо Политика, 14:02 В каждый смартфон: как в Китае осваивают и продвигают 5G Pro, 14:00 Запасы свободных денег россиян достигли максимума за несколько лет Общество, 14:00 В Госдуме назвали главное условие для выплат на детей до 16 лет в августе Общество, 13:56 Забастовки на крупнейших предприятиях Белоруссии. Главное Политика, 13:40 Тихановская передала слова мужа к белорусам с просьбой «не сидеть» Политика, 13:34 Как сойти за своего на улицах Рио РБК Стиль и glo, 13:33
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Забастовки на крупнейших предприятиях Белоруссии. Главное

Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

После выборов президента в Белоруссии начались акции протеста. По данным ЦИК республики, на них победил Александр Лукашенко, набравший 80% голосов. Его основная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, набрала чуть более 10%. Против результатов голосования выступили и рабочие белорусских предприятий. Они требуют отставки президента и проведения новых выборов.

Video

Забастовка на «Нафтане»

  • На крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе страны свои требования рабочие огласили 17 августа. Они требуют отставки Александра Лукашенко и главы ЦИК Лидии Ермошиной, освобождения задержанных во время протестов, расследования всех случаев насилия над мирными жителями, новых выборов.
  • Рабочие обещают начать забастовку через десять дней, если их требования не будут выполнены.

Забастовка на БМЗ

  • Работники Белорусского металлургического завода (БМЗ) в городе Жлобин Гомельской области объявили о забастовке еще 10 августа. Часть сотрудников прекратили работу, но вскоре вернулись к ней.
  • 17 августа забастовка продолжилась, протестующие перекрыли путь к печам. «Бастующие перекрыли дорогу с помощью транспорта и не пускают скраповозы с металлом к печам. Ведем переговоры с администрацией завода», — рассказал РБК сотрудник БМЗ. Позже работа печей возобновилась.

Забастовки на МТЗ и МЗКТ

Читайте на РБК Pro
Как ставка на одного суперуправленца загнала Fiat в тупик — Bloomberg Все будет TikTok: как китайский стартап стал вторым по стоимости в мире Вечеринка среди швейных машинок: как запустить свой бренд одежды Поручим это Китаю: почему в России почти не выращивают рыбу
  • Забастовку устроили рабочие Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), директор которого открыто заявил о поражении Лукашенко на выборах. Бастующих МЗКТ поддержали рабочие Минского тракторного завода (МТЗ), рассказали РБК в его пресс-службе.
  • «Часть наших рабочих действительно решила поддержать коллег из МЗКТ, они выдвинулись в сторону предприятия. Был сформирован актив, сегодня в 9:00 они встретились с генеральным директором, обсудили их требования. Сейчас готовится их юридическая сторона», — сообщили РБК в пресс-службе МТЗ.
  • Позднее к проходной предприятия с просьбой поддержать бастующих с МЗКТ пришли работники Минского электротехнического завода им. В.И.Козлова (МЭТЗ). «Часть работников МТЗ решила оказать такую поддержку», — отметили в пресс-службе.
  • «От нашего завода было несколько сотен рабочих. Мы подошли к МЗКТ, мимо нас проехала колонна военной техники», — рассказал РБК рабочий МЭТЗ.
  • На МЗКТ прибыл президент Александр Лукашенко, заявивший, что бастующие «погоды не делают». «Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать — что ж, мы их не заставим», — сказал Лукашенко.
  • Когда Лукашенко вышел к рабочим, они скандировали «Уходи!». Сотрудник МЗКТ рассказал РБК, что на встрече присутствовали 600–700 работников завода.
  • В понедельник к МЗКТ приехала и член Объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова. Выступая перед собравшимися, она сказала: «Во всем мире рабочими гордятся. В современной новой Беларуси мы тоже будем гордиться».

Забастовка на «Беларуськалии»

  • Бастующие работники белорусского производителя удобрений «Беларуськалий» начали переговоры с руководством предприятия, сообщил руководитель первичной профсоюзной организации «Беларуськалия», Белхимпрофсоюза, Андрей Рыбак, передает ТАСС. «Идут переговоры с нанимателем, коллектив выдвигает свои требования. Что будет дальше, будет видно по обстановке. Требования политические. Пока производство не остановлено», — сказал Рыбак.
  • Если их требования не будут выполнены, рабочие пригрозили остановить работу предприятия, сообщил портал Tut.by. Они выступают за проведение новых выборов президента, освобождение политзаключенных и за отставку тех, кто допустил насилие на акциях протеста.
  • Днем 17 августа работа всех шахт была приостановлена, но продолжает работу фабрика.

Забастовка на БелАЗе

  • На забастовку вышли и рабочие Белорусского автомобильного завода (БелАЗ), сообщил Telegram-канал NEXTA Live. Он опубликовал видео с рабочими, которые собрались около здания предприятия и скандируют лозунги.
  • «На сегодняшний день никакой забастовки на территории предприятия нет. Была встреча с руководством, люди разговаривали, выдвигали требования», — сообщили РБК в пресс-службе БелАЗа.
  • На встречу с руководством пришли «около сотни человек, остальные 9,9 тыс. на рабочих местах», сказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Забастовка на МАЗе

  • 14 августа прошла забастовка на МАЗе. «В 12 общий сбор завода с генеральным директором, спрашиваем, выполнил ли он наши требования. Если он их не выполнил, пишем коллективное обращение и идем на митинг», — рассказал РБК один из рабочих.

Фото: предоставлено РБК Фото: предоставлено РБК Фото: предоставлено РБК
Фото: предоставлено РБК

Забастовка Белтелерадиокомпании

  • 260 сотрудников Белтелерадиокомпании подписали уведомление, адресованное руководителю компании Ивану Эйсмонту, сообщил РБК один из сотрудников. В документе они потребовали признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу Центризбиркома Лидию Ермошину, освободить политзаключенных и отменить цензуру в СМИ.
  • По словам собеседника РБК, позиция руководителя БТ неизменна: «или работайте, или увольняйтесь».

РБК направил запросы в «Беларуськалий», на МАЗ и МЗКТ.

Авторы: Виктория Полякова, Любовь Порываева, Екатерина Костина, Анастасия Антипова
Теги: «Беларуськалий», забастовка, выборы президента Белоруссии
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter