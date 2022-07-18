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Киев назвал условие, при котором откажется от вывоза зерна морем

Глава МИД Украины: Киев откажется от вывоза зерна, если увидит опасность для своих портов
Если Украина увидит хоть малейшую опасность для своих портов при вывозе запасов зерна, то откажется от этих планов, заявил глава МИД республики. Проблему будут обсуждать на встрече в Тегеране Путин и Эрдоган
Фото: Вадим Гирда / AP
Фото: Вадим Гирда / AP

Украина откажется от разблокировки портов, необходимой для вывоза зерна, если увидит хоть малейшую угрозу для себя, заявил в интервью украинскому Forbes глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы не согласимся ни на одно решение, которое будет оставлять любую щелочку для возможности провести фронтальную атаку на украинские порты с моря со стороны Российской Федерации», — пояснил Кулеба.

По его словам, во время переговоров в Стамбуле делегации Украины, России, Турции и ООН на уровне экспертов обсудили ряд проблем безопасности, находящихся в компетенции военных и логистов. «Политически понимаем рамку. Осталось решить вопросы, связанные с логистикой и сохранностью. Вчера делегации и переговорные команды в значительной степени сняли эти вопросы. Теперь это все нужно положить на бумагу», — уточнил дипломат.

Киев и западные страны обвиняют Россию в том, что после начала военной спецоперации она заблокировала в украинских портах суда с зерном и другой сельхозпродукцией. По оценкам ООН, в украинских портах скопилось около 4,5 млн т зерна. Президент США Джо Байден говорил, что в хранилищах на Украине заблокированы 20 млн т. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвиняла Россию в том, что она использует голод и зерно для получения влияния.

Москва настаивает, что не препятствует вывозу зерна и в ситуации виновна сама Украина, заминировавшая порты. Россия также неоднократно заявляла, что ответственность за продовольственный кризис лежит на западных странах, которые ввели против Москвы санкции.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя ситуацию в конце мая, говорил, что для решения продовольственного кризиса необходимо допустить на мировые рынки продукты питания и удобрения российского производства, а также организовать вывоз зерна из украинских портов.

Переговоры о вывозе украинского зерна состоялись в Стамбуле 13 июля при участии Турции и ООН. Российское Минобороны сообщило, что Москва представила на этой встрече свои предложения насчет вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины. В чем они заключаются, в ведомстве не уточнили.

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Эрдоган обсудит с турецким правительством решение «зернового вопроса»
Политика
Фото:Benoit Tessier / Reuters

Сторонам удалось договориться о создании координационного центра, который будет находиться в Стамбуле, сообщил после встречи глава Минобороны Турции Хулуси Акар. По его словам, переговорщики согласовали ряд технических вопросов, в том числе договорились установить совместный контроль на выходах из портов и в пунктах прибытия, а также смогли достигнуть соглашения о безопасности транзитных путей. Акар заявил, что стороны продолжат переговоры на неделе с 18 по 22 июля.

Генсек ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции по итогам переговоров сообщил, что на первой встрече «был сделан важный и существенный шаг на пути к соглашению», хотя, чтобы достичь финального документа, придется еще поработать.

18 июня помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин обсудит вывоз зерна с Украины на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране. Встреча пройдет 19 июля.

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Украина МИД Дмитрий Кулеба

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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