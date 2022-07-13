Турция сообщила о договоренностях по созданию центра по зерну в Стамбуле

На переговорах с участием России и Украины также были достигнуты соглашения о совместном контроле на выходах из портов и безопасности транзитных путей. Генсек ООН позитивно оценил переговоры

Фото: tcsavunma / Twitter

На встрече в Турции по ситуации с украинским зерном стороны достигли договоренности о создании в Стамбуле координационного центра. Об этом сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар, его слова приводит Anadolu.

«На четырехсторонней встрече по украинскому зерну была достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, где будут находиться представители сторон», — сказал Акар. Также стороны достигли соглашения по ряду технических вопросов, в частности по совместному контролю на выходах из портов и пунктах прибытия и безопасности транзитных путей.

Министр сообщил, что на следующей неделе украинская и российская делегации вновь встретятся в Турции.

Генсек ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции по итогам переговоров заявил, что на переговорах «был сделан важный и существенный шаг на пути к соглашению». По его словам, это была только первая встреча, ее результаты обнадеживают. Но для достижения соглашения еще предстоит работа, отметил Гутерриш.

13 июля в Стамбуле прошли переговоры по вывозу украинской сельхозпродукции через порты Черного моря, в них участвовали делегации России, Украины, Турции и ООН. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, российская сторона представила на рассмотрение «пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия и Украина находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по экспорту зерна, осталось «решить проблемы безопасности, связанные с позицией России».

Читайте на РБК Pro Pro Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ Статьи Pro Как аудитория 50+ покупает и потребляет онлайн Как аудитория 50+ покупает и потребляет онлайн Прогнозы Pro Короткая тренировка для офиса. Расслабляем шею и грудной отдел Короткая тренировка для офиса. Расслабляем шею и грудной отдел Видео Pro Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке Прогнозы Pro x The Economist Сможет ли еврозона сохранить единство перед лицом кризиса — The Economist Сможет ли еврозона сохранить единство перед лицом кризиса — The Economist Статьи Pro Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Статьи Pro До 600 тыс. руб.: как нанимают и сколько платят айтишникам в 2022 году До 600 тыс. руб.: как нанимают и сколько платят айтишникам в 2022 году Инструкции Pro Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Статьи

11 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные разговоры с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на них обсуждался экспорт украинского зерна. Эрдоган заявил Путину, что «пришло время принять меры в отношении плана ООН» по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна по Черному морю.

Киев и западные страны обвиняют Москву в том, что она заблокировала в украинских портах суда с зерном и другой сельхозпродукцией. Россия настаивает, что в ситуации виновна сама Украина, заминировавшая порты.