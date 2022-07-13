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Турция сообщила о договоренностях по созданию центра по зерну в Стамбуле

На переговорах с участием России и Украины также были достигнуты соглашения о совместном контроле на выходах из портов и безопасности транзитных путей. Генсек ООН позитивно оценил переговоры
Фото: tcsavunma / Twitter
Фото: tcsavunma / Twitter

На встрече в Турции по ситуации с украинским зерном стороны достигли договоренности о создании в Стамбуле координационного центра. Об этом сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар, его слова приводит Anadolu.

«На четырехсторонней встрече по украинскому зерну была достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, где будут находиться представители сторон», — сказал Акар. Также стороны достигли соглашения по ряду технических вопросов, в частности по совместному контролю на выходах из портов и пунктах прибытия и безопасности транзитных путей.

Министр сообщил, что на следующей неделе украинская и российская делегации вновь встретятся в Турции.

Генсек ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции по итогам переговоров заявил, что на переговорах «был сделан важный и существенный шаг на пути к соглашению». По его словам, это была только первая встреча, ее результаты обнадеживают. Но для достижения соглашения еще предстоит работа, отметил Гутерриш.

Эрдоган заявил Путину, что «пришло время» для создания зернового коридора
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган

13 июля в Стамбуле прошли переговоры по вывозу украинской сельхозпродукции через порты Черного моря, в них участвовали делегации России, Украины, Турции и ООН. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, российская сторона представила на рассмотрение «пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия и Украина находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по экспорту зерна, осталось «решить проблемы безопасности, связанные с позицией России».

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В ООН позитивно оценили переговоры по зерну в Стамбуле
Политика
Фото:tcsavunma / Twitter

11 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные разговоры с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на них обсуждался экспорт украинского зерна. Эрдоган заявил Путину, что «пришло время принять меры в отношении плана ООН» по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна по Черному морю.

Киев и западные страны обвиняют Москву в том, что она заблокировала в украинских портах суда с зерном и другой сельхозпродукцией. Россия настаивает, что в ситуации виновна сама Украина, заминировавшая порты.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
зерно Украина ООН Турция Военная операция на Украине
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