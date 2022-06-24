Путин заявил о готовности обеспечить проход судов с зерном с Украины

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у властей Украины конструктивной позиции по разрешению ситуации с вывозом зерна

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Ситуация с экспортом украинского зерна раздувается искусственно, Россия не препятствует вывозу продукции и готова обеспечить свободный проход судов, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с участием лидеров стран БРИКС. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Я уже публично много раз заявлял, хочу еще раз подчеркнуть, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна с территории этой страны и готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды, если, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию», — сказал президент.

По его словам, проблема с экспортом украинского зерна через порты Черного моря раздувается искусственно, а у Киева нет конструктивной позиции по решению этого вопроса. Речь идет о 5-6 млн тонн пшеницы и 7 млн тонн кукурузы. Такие объемы, по словам Путина, глобально не решат проблемы на мировом рынке зерна.

Россия готова выполнять свои обязательства по поставкам сельхозтоваров, удобрений, энергоносителей и других товаров, сказал президент. Он добавил, что в связи с ожидаемым хорошим урожаем Россия, скорее всего, сможет поставить на мировые рынки 50 млн тонн зерна.

Ранее глава ООН Антониу Гутерриш сообщил, что для преодоления мирового продовольственного кризиса Россия и Украина должны найти способ возобновить экспорт зерна, другого эффективного решения проблемы нет, передает Reuters.

Он напомнил, что доля России и Украины в мировом экспорте пшеницы составляет около 29%. Глава ООН призвал предпринять практические шаги для стабилизации продовольственных рынков и снижения волатильности цен на сырьевые товары.

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«Мы столкнулись с беспрецедентным глобальным кризисом голода», — заявил Гуттериш, добавив, что события на Украине усугубили проблемы, которые зрели годами: ухудшение климата, пандемия коронавируса и крайне неравномерное восстановление экономик.

На фоне российской спецоперации суда с зерном на экспорт перестали выходить из украинских портов. Киев обвинял в блокировании портов Москву и призывал международное сообщество принять участие в решение ситуации.

Российские власти заявляли, что не препятствуют экспорту по морю и заявили, что для безопасного выхода кораблей украинская сторона должна разминировать порты. Москва также связала усиление продовольственного кризиса в мире с санкциями, введенными западными странами против России.