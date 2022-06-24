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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил о готовности обеспечить проход судов с зерном с Украины

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у властей Украины конструктивной позиции по разрешению ситуации с вывозом зерна
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Ситуация с экспортом украинского зерна раздувается искусственно, Россия не препятствует вывозу продукции и готова обеспечить свободный проход судов, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с участием лидеров стран БРИКС. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Я уже публично много раз заявлял, хочу еще раз подчеркнуть, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна с территории этой страны и готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды, если, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию», — сказал президент.

По его словам, проблема с экспортом украинского зерна через порты Черного моря раздувается искусственно, а у Киева нет конструктивной позиции по решению этого вопроса. Речь идет о 5-6 млн тонн пшеницы и 7 млн тонн кукурузы. Такие объемы, по словам Путина, глобально не решат проблемы на мировом рынке зерна.

Россия готова выполнять свои обязательства по поставкам сельхозтоваров, удобрений, энергоносителей и других товаров, сказал президент. Он добавил, что в связи с ожидаемым хорошим урожаем Россия, скорее всего, сможет поставить на мировые рынки 50 млн тонн зерна.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Ранее глава ООН Антониу Гутерриш сообщил, что для преодоления мирового продовольственного кризиса Россия и Украина должны найти способ возобновить экспорт зерна, другого эффективного решения проблемы нет, передает Reuters.

Он напомнил, что доля России и Украины в мировом экспорте пшеницы составляет около 29%. Глава ООН призвал предпринять практические шаги для стабилизации продовольственных рынков и снижения волатильности цен на сырьевые товары.

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«Мы столкнулись с беспрецедентным глобальным кризисом голода», — заявил Гуттериш, добавив, что события на Украине усугубили проблемы, которые зрели годами: ухудшение климата, пандемия коронавируса и крайне неравномерное восстановление экономик.

24.02 — 24.06. Инфографика
Политика

На фоне российской спецоперации суда с зерном на экспорт перестали выходить из украинских портов. Киев обвинял в блокировании портов Москву и призывал международное сообщество принять участие в решение ситуации.

Российские власти заявляли, что не препятствуют экспорту по морю и заявили, что для безопасного выхода кораблей украинская сторона должна разминировать порты. Москва также связала усиление продовольственного кризиса в мире с санкциями, введенными западными странами против России.

Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов
зерно продовольствие Военная операция на Украине Владимир Путин БРИКС

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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