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Эрдоган обсудит с турецким правительством решение «зернового вопроса»

Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters

На встрече с кабинетом министров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в числе прочих вопросов обсудит «дорожную карту» по решению ситуации с поставками украинского зерна, сообщает телеканал TRT Haber.

Также на заседании оценят дипломатические усилия по разрешению зернового кризиса.

Обсуждение пройдет накануне саммита Ирана, России и Турции, посвященного урегулированию конфликта в Сирии, на полях которого Эрдоган планирует провести двусторонние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

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Фото:Глеб Гаранич / Reuters

13 июля состоялись переговоры по вывозу украинского зерна, в которых участвовали делегации России, Украины, Турции и ООН. Стороны договорились о создании координационного центра в Стамбуле. В Минобороны сообщали, что участники встречи поддержали предложения Москвы, в ближайшее время завершится подготовка итогового документа под названием «Черноморская инициатива».

По данным источников The Wall Street Journal, зерно в соответствии с достигнутым сторонами соглашением можно будет вывезти из трех украинских портов под конвоем флота Украины, на время их прохождения будет объявлен режим прекращения огня и организовано траление мин. Кроме того, ВМС Турции будут проверять пустые суда, прибывающие в украинские порты, чтобы учесть опасения России, что те могут быть использованы для доставки западного оружия киевским силам, писало издание.

На этой неделе состоится еще одна встреча по ситуации с украинским зерном. По информации «РИА Новости», она пройдет 20–21 июля.

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