Турция анонсировала новые переговоры Москвы и Киева по зерну

Украина, Россия, Турция и ООН согласовали технические вопросы по экспорту зерна. Среди них — обеспечение безопасности на маршрутах следования судов, сообщила Анкара. Москва и Киев снова встретятся, чтобы подписать документы

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Российская и украинская делегации на следующей неделе вновь встретятся в Стамбуле для продолжения переговоров по вопросу вывоза зерна с территории Украины. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает TRT Haber.

Как ожидается, на этой встрече будут подписаны итоговые документы по обсужденным вопросам, касающимся экспорта сельхозпродукции.

По словам Акара, на сегодняшних переговорах с участием представителей Турции и ООН, которые прошли «в позитивной и конструктивной атмосфере», были согласованы основные технические вопросы. Среди них — создание в Стамбуле координационного центра, где будут присутствовать представители всех сторон, обеспечение совместного контроля в портах и пунктах прибытия, а также обеспечение безопасности на маршрутах следования судов.

«Мы видим, что стороны готовы решить эту проблему», — заявил Акар.

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что на следующей неделе удастся заключить окончательное соглашение. По его словам, сегодняшняя встреча свидетельствует о том, что Россия и Украина могут разговаривать, но «до мира еще долгий путь», передает Reuters.

Четырехсторонняя встреча по вопросу экспорта украинского зерна, которое было заблокировано в черноморских портах после начала российской военной операции на Украине, прошли на одном из военных объектов Стамбула в закрытом для прессы формате. Российское Минобороны сообщило, что Москва представила на них пакет предложений по вывозу сельхозпродукции, но не привело подробностей.

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По разным данным, на украинской территории скопилось от 4,5 млн до 20 млн т заблокированного зерна. В ООН допускают, что из-за этого в мире может начаться продовольственный кризис. Представители западных стран не раз обвиняли Россию в попытках заблокировать вывоз зерна с территории Украины. Москва отвергает обвинения и в свою очередь утверждает, что вывоз сельхозпродукции из украинских портов невозможен, так как ВСУ их заминировали.

13 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Москва и Киев находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по экспорту зерна, осталось только «решить проблемы безопасности, связанные с позицией России».