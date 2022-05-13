Медведев предсказал голод, эпидемии и кризисы из-за санкций против России

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал свое видение развития ситуации в мире после введения антироссийских санкций. Он озаглавил свой пост в Telegram «Что будет дальше, или Мир после антироссийских санкций (совсем не прогноз)» и отметил, что опубликовал его в пятницу, 13 мая.

Всего «не прогноз» состоит из десяти пунктов. По мнению Медведева, мир ожидают следующие события:

Крупный логистический кризис мирового масштаба и крах иностранных авиакомпаний из-за запрета полетов над территорией России.

Энергетический кризис в странах, отказывающихся от российских нефти и газа, замедление развития цифровой экономики.

«Полноценный международный продовольственный кризис», голод в отдельных странах.

Финансовый кризис в некоторых странах, подрыв устойчивости ряда национальных валют и галопирующая инфляция.

Новые региональные военные конфликты.

Активизация террористов.

Новые эпидемии.

Упадок международных институтов.

Создание новых, прагматических, международных альянсов.

Появление новой архитектуры безопасности в мире.

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