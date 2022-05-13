Политика , 13 мая, 09:32
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Медведев предсказал голод, эпидемии и кризисы из-за санкций против России
Дмитрий Медведев
Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал свое видение развития ситуации в мире после введения антироссийских санкций. Он озаглавил свой пост в Telegram «Что будет дальше, или Мир после антироссийских санкций (совсем не прогноз)» и отметил, что опубликовал его в пятницу, 13 мая.
Всего «не прогноз» состоит из десяти пунктов. По мнению Медведева, мир ожидают следующие события:
- Крупный логистический кризис мирового масштаба и крах иностранных авиакомпаний из-за запрета полетов над территорией России.
- Энергетический кризис в странах, отказывающихся от российских нефти и газа, замедление развития цифровой экономики.
- «Полноценный международный продовольственный кризис», голод в отдельных странах.
- Финансовый кризис в некоторых странах, подрыв устойчивости ряда национальных валют и галопирующая инфляция.
- Новые региональные военные конфликты.
- Активизация террористов.
- Новые эпидемии.
- Упадок международных институтов.
- Создание новых, прагматических, международных альянсов.
- Появление новой архитектуры безопасности в мире.
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