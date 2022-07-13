Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 58,76 (-3,04) Инвестиции, 12 июл, 16:17
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 58,85 (-2,45) Инвестиции, 12 июл, 16:17
В ПФР рассказали, кто может «докупить стаж» для пенсии Общество, 05:27
В Германии назвали сроки прекращения поставок угля и нефти из России Политика, 05:21
Экс-советник Трампа признался в планировании госпереворотов за рубежом Политика, 04:39
Президент Литвы призвал к политике «без иллюзий» по отношению к России Политика, 04:29
Вирусолог сообщил о разработке действующей против оспы обезьян вакцины Общество, 03:45
МИД исключил вину России в «зиме без обогрева» для Европы Политика, 03:36
Ресторан Pizza Hut в Петербурге сменил название Бизнес, 03:16
«Известия» узнали о плане ЕС исключить из санкций грузы в Калининград Политика, 02:54
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В МВФ увидели увеличение риска рецессии в США и угроз мировой экономике Экономика, 02:23
В ЛНР сообщили о массированном ударе украинской стороны по ПВО в Луганске Политика, 02:23
Джабаров призвал не торопить решение задач военной операции на Украине Политика, 02:00
Минцифры установит для бизнеса штраф, соразмерный объему утечки данных Бизнес, 01:43
Twitter подал в суд на Маска за отказ от покупки соцсети Бизнес, 01:31
У гендиректора петербургского «Водоканала» прошли обыски Общество, 01:17
Политика ,  
0 

В Германии назвали сроки прекращения поставок угля и нефти из России

Германия полностью прекратить закупки российского угля с 1 августа, а российской нефти с 31 декабря этого года, этот шаг ознаменует серьезное изменение в источниках энергоснабжения республики, заявила заместитель министра финансов Йорг Кукис на конференции в Сиднее, передает Reuters.

«Любой, кто знает историю трубопровода «Дружба», который уже был инструментом советской империи в Восточной Европе, знает, что избавление от этой зависимости — дело не тривиальное, но это то, чего мы добьемся через несколько месяцев», — заверил глава немецкого Минфина.

На Россию приходилось 40% немецкого импорта угля и 40% немецкого импорта нефти, продолжил Кукис. Берлин теперь займется поиском альтернативных поставщиков газа, которые бы заполнили дефицит газа, когда Евросоюз откажется от ежегодно получаемых из России 158 млрд куб. м топлива. Немецкие власти в ускоренном режиме занимаются строительством терминалов сжиженного природного газа (СПГ), однако так как США и Катар могли бы поставлять в Европу около 30 млрд куб. м газа в виде СПГ, указал он, потенциальных поставщиков все еще не хватает. «Мы просто не можем представить себе эту проблему», — подчеркнул министр.

МИД исключил вину России в «зиме без обогрева» для Европы
Политика
Фото:Filip Singer / EPA / ТАСС

Материал дополняется.
 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия уголь нефть поставки угля поставки нефти санкции
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter