В Германии назвали сроки прекращения поставок угля и нефти из России

Германия полностью прекратить закупки российского угля с 1 августа, а российской нефти с 31 декабря этого года, этот шаг ознаменует серьезное изменение в источниках энергоснабжения республики, заявила заместитель министра финансов Йорг Кукис на конференции в Сиднее, передает Reuters.

«Любой, кто знает историю трубопровода «Дружба», который уже был инструментом советской империи в Восточной Европе, знает, что избавление от этой зависимости — дело не тривиальное, но это то, чего мы добьемся через несколько месяцев», — заверил глава немецкого Минфина.

На Россию приходилось 40% немецкого импорта угля и 40% немецкого импорта нефти, продолжил Кукис. Берлин теперь займется поиском альтернативных поставщиков газа, которые бы заполнили дефицит газа, когда Евросоюз откажется от ежегодно получаемых из России 158 млрд куб. м топлива. Немецкие власти в ускоренном режиме занимаются строительством терминалов сжиженного природного газа (СПГ), однако так как США и Катар могли бы поставлять в Европу около 30 млрд куб. м газа в виде СПГ, указал он, потенциальных поставщиков все еще не хватает. «Мы просто не можем представить себе эту проблему», — подчеркнул министр.

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