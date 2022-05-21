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Reuters узнал о решении Германии и Италии платить за газ в рублях

Берлин и Рим, прежде чем разрешить своим компаниям открывать рублевые счета в Газпромбанке для оплаты российского газа, обсудили вопрос с властями ЕС и получили от них разъяснения, как не нарушить санкции
Фото: Michael Sohn / AP
Фото: Michael Sohn / AP

Власти Германии и Италии сообщили своим компаниям, что они могут открывать счета в рублях, чтобы продолжать платить за российский газ, не нарушая санкции против Москвы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников, Берлин, прежде чем разрешить компаниям открывать рублевые счета, «действовал в тесной координации с ЕС». Представители итальянского правительства также провели консультации с Еврокомиссией и получили разъяснения, «как законно покупать российский газ». Это произошло до того, как итальянская энергетическая компания Eni объявила, что заявила во вторник, что начала процедуру открытия двух расчетных счетов в Газпромбанке — в евро и рублях.

Согласно указу президента России Владимира Путина, иностранные покупатели российского газа должны открыть в Газпромбанке валютный и рублевый счета. Компания переводит оплату на валютный счет, после чего банк продает валюту на бирже, а рубли зачисляет на рублевый счет. Россия признает оплату состоявшейся только после зачисления средств на рублевый счет.

Еврокомиссия объяснила схему платы за газ России без нарушения санкций
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Фото:Thibault Camus / AP

Польша, Болгария и Финляндия отказались выполнить требование Москвы, и поставки в эти страны были прекращены. Финская Gasum пообещала обратиться в арбитраж.

Еврокомиссия в мае направила странам-членам ЕС рекомендации о том, как покупать российский газ без нарушения ограничений. В Брюсселе заявили, что санкции не запрещают открытие счета в Газпромбанке и компании могут оплачивать российский газ, если это делается в валюте, указанной в контракте. После оплаты в евро или долларах закупающие топливо фирмы должны сделать «четкое заявление», что оплата произведена и они считают свои обязательства исполненными.

В то же время, пишет Reuters, окончательно не ясно, разрешена ли такая схема оплаты за газ, поскольку европейские чиновники на закрытом совещании посоветовали компаниям не открывать счета в Газпромбанке. По словам одного из европейских дипломатов, сложившаяся ситуация рискует подорвать единство ЕС, если компании в некоторых странах откроют рублевые счета, а в других — нет.

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Gasum сообщила, что Россия приостановит поставки газа в Финляндию 21 мая
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Фото:Денис Синяков / Reuters

В начале мая Bloomberg сообщил, что «Газпром» направил европейским клиентам письмо, в котором заверил, что процедура оплаты с использованием двух счетов не будет нарушать санкции. До этого агентство написало, что специальные счета в Газпромбанке открыли десять европейских покупателей; четыре европейские компании уже произвели оплату за поставки газа из России в рублях. 

11 мая премьер Италии Марио Драги заявил, что поставки топлива рублями оплатила Германия.

Накануне об открытии рублевого счета в Газпромбанке объявила австрийская энергетическая компания OMV.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Германия Италия поставки газа рубли
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