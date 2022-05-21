Reuters узнал о решении Германии и Италии платить за газ в рублях

Берлин и Рим, прежде чем разрешить своим компаниям открывать рублевые счета в Газпромбанке для оплаты российского газа, обсудили вопрос с властями ЕС и получили от них разъяснения, как не нарушить санкции

Фото: Michael Sohn / AP

Власти Германии и Италии сообщили своим компаниям, что они могут открывать счета в рублях, чтобы продолжать платить за российский газ, не нарушая санкции против Москвы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников, Берлин, прежде чем разрешить компаниям открывать рублевые счета, «действовал в тесной координации с ЕС». Представители итальянского правительства также провели консультации с Еврокомиссией и получили разъяснения, «как законно покупать российский газ». Это произошло до того, как итальянская энергетическая компания Eni объявила, что заявила во вторник, что начала процедуру открытия двух расчетных счетов в Газпромбанке — в евро и рублях.

Согласно указу президента России Владимира Путина, иностранные покупатели российского газа должны открыть в Газпромбанке валютный и рублевый счета. Компания переводит оплату на валютный счет, после чего банк продает валюту на бирже, а рубли зачисляет на рублевый счет. Россия признает оплату состоявшейся только после зачисления средств на рублевый счет.

Польша, Болгария и Финляндия отказались выполнить требование Москвы, и поставки в эти страны были прекращены. Финская Gasum пообещала обратиться в арбитраж.

Еврокомиссия в мае направила странам-членам ЕС рекомендации о том, как покупать российский газ без нарушения ограничений. В Брюсселе заявили, что санкции не запрещают открытие счета в Газпромбанке и компании могут оплачивать российский газ, если это делается в валюте, указанной в контракте. После оплаты в евро или долларах закупающие топливо фирмы должны сделать «четкое заявление», что оплата произведена и они считают свои обязательства исполненными.

В то же время, пишет Reuters, окончательно не ясно, разрешена ли такая схема оплаты за газ, поскольку европейские чиновники на закрытом совещании посоветовали компаниям не открывать счета в Газпромбанке. По словам одного из европейских дипломатов, сложившаяся ситуация рискует подорвать единство ЕС, если компании в некоторых странах откроют рублевые счета, а в других — нет.

Читайте на РБК Pro Pro Есть что хранить: основания для оптимизма на рынке складской недвижимости Есть что хранить: основания для оптимизма на рынке складской недвижимости Прогнозы Pro Зачем главы крупнейших компаний чистят туалеты и едят собачий корм Зачем главы крупнейших компаний чистят туалеты и едят собачий корм Статьи Pro Почему обвалились продажи NFT Почему обвалились продажи NFT Статьи Pro Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем Инструкции Pro Когда щедрость работодателя к выплатам премий заинтересует ФНС — кейсы Когда щедрость работодателя к выплатам премий заинтересует ФНС — кейсы Кейсы Pro Почему Kraft Heinz провалила реструктуризацию: отвечает Джон Коттер Почему Kraft Heinz провалила реструктуризацию: отвечает Джон Коттер Статьи Pro Сооснователь DoorDash: отличной идеи недостаточно для создания бизнеса Сооснователь DoorDash: отличной идеи недостаточно для создания бизнеса Статьи Pro На рынке продовольствия паника. Сможет ли мир избежать голода На рынке продовольствия паника. Сможет ли мир избежать голода Статьи

В начале мая Bloomberg сообщил, что «Газпром» направил европейским клиентам письмо, в котором заверил, что процедура оплаты с использованием двух счетов не будет нарушать санкции. До этого агентство написало, что специальные счета в Газпромбанке открыли десять европейских покупателей; четыре европейские компании уже произвели оплату за поставки газа из России в рублях.

11 мая премьер Италии Марио Драги заявил, что поставки топлива рублями оплатила Германия.

Накануне об открытии рублевого счета в Газпромбанке объявила австрийская энергетическая компания OMV.