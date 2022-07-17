В ФРГ заявили о нехватке запасов газа, чтобы пережить зиму без России
Немецкие газохранилища заполнены почти на 65%, но этого недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер в интервью газете Bild am Sonntag.
«Работы по техническому обслуживанию газопровода Nord Stream 1 должны завершиться в четверг. Сейчас многое зависит от того, пойдет ли газ по газопроводу и в каком количестве», — отметил он.
Вместе с тем он призвал не поддаваться панике. Страна не останется полностью без топлива, заверил глава немецкого регулятора. Даже если Россия перекроет газ, ФРГ будет качать его из Норвегии, Нидерландов и Бельгии, а в будущем — из терминалов сжиженного природного газа.
Оператор «Северного потока» Nord Stream AG с 11 июля приостановил прокачку газа по этому трубопроводу в целях профилактики. Подача газа должна возобновиться 21 июля. Однако в Германии неоднократно выражали опасения, что этого не произойдет. В Кремле в ответ заверяли, что «Россия весьма и весьма аккуратно к своему реноме относится, к реноме ответственного поставщика».
Перед этим «Газпром» сократил объем прокачки по газопроводу «Северный поток» в Германию сначала до 100 млн куб. м топлива в сутки с 167 млн куб. м, а потом — до 67 млн куб. м, сославшись на задержку возврата газовой турбины из ремонта. В немецкой компании Siemens Energy, которая обслуживает двигатель, объясняли, что вернуть вовремя его не удалось из-за санкций Канады, где он находился на ремонте. Впоследствии канадская сторона согласилась передать ФРГ турбину. В Берлине после этого заявили, что ее возврат, как ожидают там, устранит причину сокращения прокачки топлива.
В Кремле связали сокращение поставок в Германию по «Северному потоку» с действиями самого ЕС, которые ввел санкции против России. «Это рукотворный кризис. Он создан руками ЕС», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, добавив, что Брюссель должен был «отремонтировать железо» и отдать его. В Кремле также отвергли «любые намеки» на то, что Москва использует нефть и газ «в качестве оружия политического давления».
В середине июня немецкий министр экономики Роберт Хабек говорил, что власти намерены увеличить нагрузку на угольные электростанции и сократить использование газа в промышленности, чтобы запастись топливом на зиму.