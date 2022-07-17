В ФРГ заявили о нехватке запасов газа, чтобы пережить зиму без России

По словам главы Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера, газохранилища заполнены почти на 65%, этого на зиму недостаточно. Все будет зависеть от того, возобновятся ли поставки по «Северному потоку», отметил он

Немецкие газохранилища заполнены почти на 65%, но этого недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер в интервью газете Bild am Sonntag.

«Работы по техническому обслуживанию газопровода Nord Stream 1 должны завершиться в четверг. Сейчас многое зависит от того, пойдет ли газ по газопроводу и в каком количестве», — отметил он.

Вместе с тем он призвал не поддаваться панике. Страна не останется полностью без топлива, заверил глава немецкого регулятора. Даже если Россия перекроет газ, ФРГ будет качать его из Норвегии, Нидерландов и Бельгии, а в будущем — из терминалов сжиженного природного газа.

Оператор «Северного потока» Nord Stream AG с 11 июля приостановил прокачку газа по этому трубопроводу в целях профилактики. Подача газа должна возобновиться 21 июля. Однако в Германии неоднократно выражали опасения, что этого не произойдет. В Кремле в ответ заверяли, что «Россия весьма и весьма аккуратно к своему реноме относится, к реноме ответственного поставщика».

Перед этим «Газпром» сократил объем прокачки по газопроводу «Северный поток» в Германию сначала до 100 млн куб. м топлива в сутки с 167 млн куб. м, а потом — до 67 млн куб. м, сославшись на задержку возврата газовой турбины из ремонта. В немецкой компании Siemens Energy, которая обслуживает двигатель, объясняли, что вернуть вовремя его не удалось из-за санкций Канады, где он находился на ремонте. Впоследствии канадская сторона согласилась передать ФРГ турбину. В Берлине после этого заявили, что ее возврат, как ожидают там, устранит причину сокращения прокачки топлива.

В Кремле связали сокращение поставок в Германию по «Северному потоку» с действиями самого ЕС, которые ввел санкции против России. «Это рукотворный кризис. Он создан руками ЕС», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, добавив, что Брюссель должен был «отремонтировать железо» и отдать его. В Кремле также отвергли «любые намеки» на то, что Москва использует нефть и газ «в качестве оружия политического давления».

Читайте на РБК Pro Pro Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать Статьи Pro Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу Инструкции Pro Расстроены — улыбайтесь: как эмбодимент помогает бороться со стрессом Расстроены — улыбайтесь: как эмбодимент помогает бороться со стрессом Статьи Pro В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать Прогнозы Pro Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Саммари Pro «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции Статьи Pro Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Статьи Pro В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить Инструкции

В середине июня немецкий министр экономики Роберт Хабек говорил, что власти намерены увеличить нагрузку на угольные электростанции и сократить использование газа в промышленности, чтобы запастись топливом на зиму.