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Bloomberg сообщил об использовании Европой зимних запасов газа

Bloomberg: страны Европы начали использовать зимние запасы газа из-за сокращения поставок
Данные Gas Infrastructure Europe говорят о снижении запасов газа в европейских хранилищах на фоне сокращения поставок «Газпромом», их используют зимой, пишет Bloomberg. Сокращения коснулись Германию, Францию, Италию и Австрию
«Газпром» GAZP ₽315,5 -0,47% Купить
Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / picture alliance / ТАСС
Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / picture alliance / ТАСС

Коммунальные предприятия европейских государств вынуждены использовать резервы газа на зимний период из-за сокращения поставок из России, пишет Bloomberg со ссылкой на Gas Infrastructure Europe.

Хранилища газа, которые обычно используются зимой, были во вторник заполнены на 52%, к этому дню запасы топлива в них снизились на 1 процентный пункт. Агентство отмечает, что при этом они остаются примерно равны среднего уровня запасов газа за пять лет.

«Очевидно, что этого не должно происходить в сезон закачки», — заявил в беседе с Bloomberg руководитель отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон. — «Это будет тревожно для рынка и, вероятно, поддержит цены».

В консалтинговой компании Wood Mackenzie в беседе с Bloomberg допустили, что если работа газопровода Nord Stream будет остановлена, европейские страны не смогут достичь установленного Евросоюзом уровня запасов газа к началу отопительного сезона в ноябре, а полностью исчерпать свои запасы они рискуют к январю.

Франция перестала получать газ из ФРГ на фоне снижения поставок из России
Политика
Фото:Stephane Mahe / Reuters

О сокращении поставок газа ряд европейских компаний сообщили в середине июня. Так, в итальянской Eni рассказали, что «Газпром» уведомил ее о снижении объемов на 15%, однако причину уточнять не стал. Позднее в тот же день немецкий концерн Uniper (крупнейший импортер газа из России в Германии) сообщил о получении на меньших объемов топлива, чем предусмотрено контрактом. В компании указали, что недополучили 25% объемов газа, это произошло после того, как российская сторона «ограничила поставки по своему крупнейшему трубопроводу в Европу».

С аналогичной проблемой столкнулись в австрийской энергетической компанией OMV. Представитель компании не уточнил, насколько снизились поставки газа, однако заверил, что оно «может быть полностью компенсировано OMV». Позднее, 16 июня, о снижении объемов поставок сообщила французская энергетическая компания Engie.

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ФРГ сообщила о последствиях снижения прокачки газа по «Северному потоку»
Экономика
Фото:Hannibal Hanschke / Reuters

Ранее «Газпром» уведомил о снижении прокачки газа в Евросоюз по трубопроводу «Северный поток» на 40%. Прежде планировалось поставить газа в объеме 167 млн куб. м, теперь ожидаются поставки в объеме 100 млн куб. м в сутки. Это связано с проблемами на компрессорной станции «Портовая» в Выборге, которая обеспечивает прокачку газа по трубопроводу.

Siemens задержала возвращение из ремонта агрегаторов для перекачки газа, пока могут использоваться только три из них, пояснили в компании. Станция оснащена шестью газоперекачивающими агрегатами мощностью 52 МВт и двумя агрегатами мощностью 27 МВт. В Siemens отметили, что не могут вернуть отремонтированные турбины из Монреаля из-за канадских санкций. В немецком федеральном сетевом агентстве назвали ситуацию напряженной, заверив, что безопасность газовых поставок будет гарантирована.


 

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Европа поставки газа запасы газа зимний сезон

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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