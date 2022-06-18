Bloomberg сообщил об использовании Европой зимних запасов газа

Данные Gas Infrastructure Europe говорят о снижении запасов газа в европейских хранилищах на фоне сокращения поставок «Газпромом», их используют зимой, пишет Bloomberg. Сокращения коснулись Германию, Францию, Италию и Австрию

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / picture alliance / ТАСС

Коммунальные предприятия европейских государств вынуждены использовать резервы газа на зимний период из-за сокращения поставок из России, пишет Bloomberg со ссылкой на Gas Infrastructure Europe.

Хранилища газа, которые обычно используются зимой, были во вторник заполнены на 52%, к этому дню запасы топлива в них снизились на 1 процентный пункт. Агентство отмечает, что при этом они остаются примерно равны среднего уровня запасов газа за пять лет.

«Очевидно, что этого не должно происходить в сезон закачки», — заявил в беседе с Bloomberg руководитель отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон. — «Это будет тревожно для рынка и, вероятно, поддержит цены».

В консалтинговой компании Wood Mackenzie в беседе с Bloomberg допустили, что если работа газопровода Nord Stream будет остановлена, европейские страны не смогут достичь установленного Евросоюзом уровня запасов газа к началу отопительного сезона в ноябре, а полностью исчерпать свои запасы они рискуют к январю.

О сокращении поставок газа ряд европейских компаний сообщили в середине июня. Так, в итальянской Eni рассказали, что «Газпром» уведомил ее о снижении объемов на 15%, однако причину уточнять не стал. Позднее в тот же день немецкий концерн Uniper (крупнейший импортер газа из России в Германии) сообщил о получении на меньших объемов топлива, чем предусмотрено контрактом. В компании указали, что недополучили 25% объемов газа, это произошло после того, как российская сторона «ограничила поставки по своему крупнейшему трубопроводу в Европу».

С аналогичной проблемой столкнулись в австрийской энергетической компанией OMV. Представитель компании не уточнил, насколько снизились поставки газа, однако заверил, что оно «может быть полностью компенсировано OMV». Позднее, 16 июня, о снижении объемов поставок сообщила французская энергетическая компания Engie.

Читайте на РБК Pro Pro Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла Статьи Pro Санкционный светофор: как запреты влияют на разные отрасли экономики Санкционный светофор: как запреты влияют на разные отрасли экономики Исследования Pro Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork Статьи Pro Джеймс Бонд и еще 4 типа кандидатов, кого не любят кадровики Джеймс Бонд и еще 4 типа кандидатов, кого не любят кадровики Инструкции Pro Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель? Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель? Инструкции Pro Почему нам так приятно узнавать новое — отвечает Вячеслав Дубынин Почему нам так приятно узнавать новое — отвечает Вячеслав Дубынин Статьи Pro Как перестать бояться и полюбить инфляцию Как перестать бояться и полюбить инфляцию Статьи Pro x The Economist Вы «проедаете» деньги: что ждет руководителей в эпоху стагфляции Вы «проедаете» деньги: что ждет руководителей в эпоху стагфляции Статьи

Ранее «Газпром» уведомил о снижении прокачки газа в Евросоюз по трубопроводу «Северный поток» на 40%. Прежде планировалось поставить газа в объеме 167 млн куб. м, теперь ожидаются поставки в объеме 100 млн куб. м в сутки. Это связано с проблемами на компрессорной станции «Портовая» в Выборге, которая обеспечивает прокачку газа по трубопроводу.

Siemens задержала возвращение из ремонта агрегаторов для перекачки газа, пока могут использоваться только три из них, пояснили в компании. Станция оснащена шестью газоперекачивающими агрегатами мощностью 52 МВт и двумя агрегатами мощностью 27 МВт. В Siemens отметили, что не могут вернуть отремонтированные турбины из Монреаля из-за канадских санкций. В немецком федеральном сетевом агентстве назвали ситуацию напряженной, заверив, что безопасность газовых поставок будет гарантирована.





Материал дополняется.