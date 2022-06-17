Власти Германии: снижение прокачки газа по «Северному потоку» затронуло Францию и Чехию

ФРГ сообщила о последствиях снижения прокачки газа по «Северному потоку»

Ситуация с поставками российского газа напряженная, но безопасность поставок в Германию по-прежнему гарантирована, отметили в Федеральном сетевом агентстве Германии

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Снижение объемов прокачки газа по трубопроводу «Северный поток-1» повлияло на газоснабжение Франции, Австрии и Чехии, сообщило Федеральное сетевое агентство Германии.

«Потоки газа из «Северного потока-1» были сокращены до 40% от максимальной мощности <...> Это сокращение также повлияло на прокачку газа в другие европейские страны, в том числе Францию, Австрию и Чехию», — говорится в сообщении немецкого энергетического регулятора.

В федеральном агентстве оценили ситуацию как напряженную, но заверили, что безопасность поставок газа в Германию гарантирована.

Французский трубопроводный оператор GRTgaz 17 июня сообщил, что поставки газа во Францию из Германии прекратились на фоне снижения экспорта газа из России в Евросоюз.

На этой неделе французская компания Engie, австрийская OMV, итальянская Eni и немецкая Uniper сообщили, что столкнулись с сокращением поставок российского газа. По данным Uniper, она получила на четверть меньше топлива из России, чем предусмотрено контрактом.

Ранее «Газпром» снизил поставки газа по «Северному потоку» до 100 млн куб. м в сутки при плановом объеме 167 млн куб. м. Причиной в компании назвали ситуацию на компрессорной станции «Портовая» в Выборге. По данным оператора, немецкая компания Siemens несвоевременно вернула газоперекачивающие агрегаты из ремонта.

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На следующий день оператор приостановил эксплуатацию еще одного агрегата, из-за чего прокачка была снижена еще на треть.

В Siemens объяснили, что перекачивающее оборудование для «Северного потока» произведено на канадской «дочке» концерна, сейчас один из агрегатов находится на ремонте в Монреале, а возврат отремонтированных турбин невозможен из-за санкций.

Канада 8 июня ввела очередные санкции против России, под которые подпали транспортировка природного газа и услуги, связанные с ремонтом машин и оборудования.