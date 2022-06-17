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Война санкций ,  
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ФРГ сообщила о последствиях снижения прокачки газа по «Северному потоку»

Власти Германии: снижение прокачки газа по «Северному потоку» затронуло Францию и Чехию
Ситуация с поставками российского газа напряженная, но безопасность поставок в Германию по-прежнему гарантирована, отметили в Федеральном сетевом агентстве Германии
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Снижение объемов прокачки газа по трубопроводу «Северный поток-1» повлияло на газоснабжение Франции, Австрии и Чехии, сообщило Федеральное сетевое агентство Германии.

«Потоки газа из «Северного потока-1» были сокращены до 40% от максимальной мощности <...> Это сокращение также повлияло на прокачку газа в другие европейские страны, в том числе Францию, Австрию и Чехию», — говорится в сообщении немецкого энергетического регулятора.

В федеральном агентстве оценили ситуацию как напряженную, но заверили, что безопасность поставок газа в Германию гарантирована.

Французский трубопроводный оператор GRTgaz 17 июня сообщил, что поставки газа во Францию из Германии прекратились на фоне снижения экспорта газа из России в Евросоюз.

На этой неделе французская компания Engie, австрийская OMV, итальянская Eni и немецкая Uniper сообщили, что столкнулись с сокращением поставок российского газа. По данным Uniper, она получила на четверть меньше топлива из России, чем предусмотрено контрактом.

Франция перестала получать газ из ФРГ на фоне снижения поставок из России
Политика
Фото:Stephane Mahe / Reuters

Ранее «Газпром» снизил поставки газа по «Северному потоку» до 100 млн куб. м в сутки при плановом объеме 167 млн куб. м. Причиной в компании назвали ситуацию на компрессорной станции «Портовая» в Выборге. По данным оператора, немецкая компания Siemens несвоевременно вернула газоперекачивающие агрегаты из ремонта.

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На следующий день оператор приостановил эксплуатацию еще одного агрегата, из-за чего прокачка была снижена еще на треть.

В Siemens объяснили, что перекачивающее оборудование для «Северного потока» произведено на канадской «дочке» концерна, сейчас один из агрегатов находится на ремонте в Монреале, а возврат отремонтированных турбин невозможен из-за санкций.

Канада 8 июня ввела очередные санкции против России, под которые подпали транспортировка природного газа и услуги, связанные с ремонтом машин и оборудования.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Германия Северный поток газ Франция Чехия Австрия

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