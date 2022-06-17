ФРГ сообщила о последствиях снижения прокачки газа по «Северному потоку»
Снижение объемов прокачки газа по трубопроводу «Северный поток-1» повлияло на газоснабжение Франции, Австрии и Чехии, сообщило Федеральное сетевое агентство Германии.
«Потоки газа из «Северного потока-1» были сокращены до 40% от максимальной мощности <...> Это сокращение также повлияло на прокачку газа в другие европейские страны, в том числе Францию, Австрию и Чехию», — говорится в сообщении немецкого энергетического регулятора.
В федеральном агентстве оценили ситуацию как напряженную, но заверили, что безопасность поставок газа в Германию гарантирована.
Французский трубопроводный оператор GRTgaz 17 июня сообщил, что поставки газа во Францию из Германии прекратились на фоне снижения экспорта газа из России в Евросоюз.
На этой неделе французская компания Engie, австрийская OMV, итальянская Eni и немецкая Uniper сообщили, что столкнулись с сокращением поставок российского газа. По данным Uniper, она получила на четверть меньше топлива из России, чем предусмотрено контрактом.
Ранее «Газпром» снизил поставки газа по «Северному потоку» до 100 млн куб. м в сутки при плановом объеме 167 млн куб. м. Причиной в компании назвали ситуацию на компрессорной станции «Портовая» в Выборге. По данным оператора, немецкая компания Siemens несвоевременно вернула газоперекачивающие агрегаты из ремонта.
На следующий день оператор приостановил эксплуатацию еще одного агрегата, из-за чего прокачка была снижена еще на треть.
В Siemens объяснили, что перекачивающее оборудование для «Северного потока» произведено на канадской «дочке» концерна, сейчас один из агрегатов находится на ремонте в Монреале, а возврат отремонтированных турбин невозможен из-за санкций.
Канада 8 июня ввела очередные санкции против России, под которые подпали транспортировка природного газа и услуги, связанные с ремонтом машин и оборудования.