Reuters узнал о предложении Польши запретить транзит нефти по «Дружбе»

Источники агентства сообщили о предложении Польши полностью запретить импорт нефти, газа и алмазов из России. Также Варшава предложила ввести санкции против российской ядерной энергетики

Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press

Польша подготовила предложения по новому пакету санкций против России, узнал Reuters. В числе предложений — запрет поставок нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба», а также ограничения на импорт алмазов и газа.

Как сообщил источник Reuters, письменное предложение Варшавы было доставлено в Еврокомиссию в этом месяце. Агентство отмечает, что это «знаменует собой первый залп в долгих и сложных переговорах между 27 странами блока».

Так, в рамках 11-го пакета антироссийских санкций Польша предложила:

полностью остановить импорт российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба», идущего из России в Польшу и Германию;

полностью запретить импорт российских алмазов и газа;

ввести санкции против ядерной энергетики России.

По данным Reuters, Германия и Литва также выступают за санкции в отношении ядерной энергетики, в то время как Венгрия и Франция данное решение не поддерживают. Бельгия, в свою очередь, не поддерживает запрет на импорт российских алмазов, отмечает агентство.

Евросоюз ввел против России уже десять пакетов санкций. Последний был согласован 25 февраля. Ограничения были введены против 96 организаций, арабской службе RT и радио Sputnik запретили вещание в ЕС, а также были расширены списки товаров, запрещенных к экспорту из России, в том числе в них включили битум и каучук. Блокирующие санкции коснулись Тинькофф Банка, Росбанка, Фонда национального благосостояния и других организаций.

В рамках более ранних пакетов санкций ЕС согласовал частичное эмбарго на российскую нефть, однако поставок по нефтепроводу «Дружба» ограничения не коснулись, против выступила Венгрия, где доля российской нефти составляет большую часть импорта.

Нефтепровод «Дружба» был построен в 1960-е годы. Он следует от Самары до Мозыря (Гомельская область Белоруссии), после чего делится на две ветки — северную и южную. Первая идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, вторая — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии. Общая протяженность трубопроводов — 8900 км.

Помимо этого, ЕС уже долгое время обсуждает возможные санкции против российских алмазов, однако Бельгия, в которой находится «мировой алмазный центр», неоднократно выступала против ограничительных мер. Бельгийские власти считают, что санкции лишь приведут к перенаправлению экспорта из России в другие страны.

Российская ядерная промышленность также не находится под санкциями ЕС, однако накануне санкции против отрасли поддержали власти Германии. Опрошенные «Известиями» депутаты Европарламента ранее не исключали, что 11-й пакет санкций ЕС может быть введен уже в апреле.

МИД России называет санкции нелегитимными, а президент Владимир Путин — безумными и бездумными. По его мнению, расчет западных стран на развал экономики России не оправдался.