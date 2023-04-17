Страны G7 продолжат поддержку Украины и сохранят санкции против России

Страны «Семерки» постараются не допустить обхода санкций против России и поставок ей оружия. Они осудили «безответственную ядерную риторику» Москвы и пообещали продолжать поддерживать Киев

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Главы МИДов стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) на встрече в Каруидзаве в японской префектуре Нагано договорились сохранять санкции против России, вместе работать над тем, чтобы предотвратить их обход, и продолжать поддерживать Украину. Заявление опубликовано на сайте японского МИДа. В этом году Токио председательствует в G7.

Участники встречи постараются не допустить поставок оружия в Россию из третьих стран. Они заявили, что Москва должна вывести войска и технику с Украины, осудили намерение президента Владимира Путина разместить тактическое оружие в Белоруссии и назвали неприемлемой «безответственную ядерную риторику России». Об этих планах Путин объявил в конце марта, назвав поводом обещание Великобритании передать Украине снаряды с обедненным ураном.

Японский министр Ёсимаса Хаяси призвал укреплять отношения со странами «Глобального Юга» (странами Африки, Латинской Америки и развивающимися государствами Азии; они не вводили санкций против России).

В феврале Bloomberg сообщил, что G7 рассматривает создание механизма координации применения введенных против России санкций. В его рамках страны «Семерки» будут обмениваться данными в отношении любых государств и компаний, которые подозреваются в «пособничестве» действиям России на Украине путем уклонения от ограничений или их «подрыва».

В том же месяце японский Минфин сообщил, что объединение выделит $39 млрд на финансовую помощь Киеву в 2023 году. Пакет помощи призван гарантировать работу правительства Украины, продолжить предоставление основных услуг, провести ремонт поврежденной инфраструктуры и стабилизировать экономику.