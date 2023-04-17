Страны G7 продолжат поддержку Украины и сохранят санкции против России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 90,16 (+0,16) Инвестиции, 14 апр, 16:56 Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 81,5 (-0,17) Инвестиции, 14 апр, 16:56
Астану засыпало снегом Общество, 09:28
Сочи стал мировым лидером по ценам на элитное жилье: что будет дальше Недвижимость, 09:27
Штангистка выиграла ЧЕ после потери сознания и рассказала об ангелах Спорт, 09:24
Бесплатная аналитика для шести сфер бизнеса: спрос, продажи и конкуренты РБК и СберБизнес, 09:23
Шесть солдат погибли при попытке спасти заложника повстанцев в Индонезии Политика, 09:23
Самый серьезный кризис: что происходит с МВФ — The Economist Pro, 09:11
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 09:00
Успейте оформить подписку со скидкой
И получите Программу развития в подарок
Купить со скидкой
Страны G7 продолжат поддержку Украины и сохранят санкции против России Политика, 08:59
Девять ошибок на маркетплейсах, о которых мало кто знает Pro, 08:43
Второй россиянин вошел в топ-5 лучших теннисистов сезона Спорт, 08:36
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 08:33
Объявленный в розыск глава Большого Камня нашелся в зоне военной операции Политика, 08:28
Самое длительное шоу на Бродвее закрылось спустя 35 лет после премьеры Общество, 08:09
Консервативный портфель: преимущества и недостатки вкладов и инвестиций РБК и банк Ренессанс, 08:05
Война санкций ,  
0 

Страны G7 продолжат поддержку Украины и сохранят санкции против России

Главы МИДов стран G7 подтвердили приверженность поддержке Украины и санкциям против России
Страны «Семерки» постараются не допустить обхода санкций против России и поставок ей оружия. Они осудили «безответственную ядерную риторику» Москвы и пообещали продолжать поддерживать Киев
Фото: Роман Пилипей / Getty Images
Фото: Роман Пилипей / Getty Images

Главы МИДов стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) на встрече в Каруидзаве в японской префектуре Нагано договорились сохранять санкции против России, вместе работать над тем, чтобы предотвратить их обход, и продолжать поддерживать Украину. Заявление опубликовано на сайте японского МИДа. В этом году Токио председательствует в G7.

Участники встречи постараются не допустить поставок оружия в Россию из третьих стран. Они заявили, что Москва должна вывести войска и технику с Украины, осудили намерение президента Владимира Путина разместить тактическое оружие в Белоруссии и назвали неприемлемой «безответственную ядерную риторику России». Об этих планах Путин объявил в конце марта, назвав поводом обещание Великобритании передать Украине снаряды с обедненным ураном.

Японский министр Ёсимаса Хаяси призвал укреплять отношения со странами «Глобального Юга» (странами Африки, Латинской Америки и развивающимися государствами Азии; они не вводили санкций против России).

В феврале Bloomberg сообщил, что G7 рассматривает создание механизма координации применения введенных против России санкций. В его рамках страны «Семерки» будут обмениваться данными в отношении любых государств и компаний, которые подозреваются в «пособничестве» действиям России на Украине путем уклонения от ограничений или их «подрыва».

В том же месяце японский Минфин сообщил, что объединение выделит $39 млрд на финансовую помощь Киеву в 2023 году. Пакет помощи призван гарантировать работу правительства Украины, продолжить предоставление основных услуг, провести ремонт поврежденной инфраструктуры и стабилизировать экономику.

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
G7 Япония Украина санкции
Материалы по теме
FT узнала о недовольстве G7 тем, как Берн борется с олигархами из России
Политика
В G7 договорились о координации из-за «непредсказуемости» поставок газа
Политика
Times of India узнала о планах Индии разрешить разногласия G7 и России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter