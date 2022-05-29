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ЕК «пощадит» поставки по «Дружбе» ради согласия Венгрии на эмбарго

Bloomberg: Еврокомиссия предложила отложить запрет на поставки нефти по «Дружбе»
ЕК предложила отсрочить ограничения на импорт нефти по трубопроводу, чтобы уладить разногласия с Венгрией, блокирующей эмбарго на российское сырье. ЕС предлагает отказаться от импорта нефти по морю через шесть месяцев
Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press
Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press

Европейская комиссия направила правительствам стран ЕС пересмотренное предложение по новым санкциям против России, которое позволит «пощадить» поставки нефти через трубопровод «Дружба» — основной источник импорта сырой нефти в Венгрию, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Государства-члены Евросоюза постепенно прекратят импорт нефти, поставляемой по морю, через шесть месяцев, а нефтепродуктов — через восемь месяцев, рассказали собеседники. Это даст Венгрии, выступающей против эмбарго на нефть, больше времени для поиска решения, удовлетворяющего ее энергетические потребности. Это также позволит решить проблемы других стран, не имеющих выхода к морю, включая Словакию и Чехию, сообщает Bloomberg.

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Согласно пересмотренному предложению, Болгарии предоставят переходный период до июня или декабря 2024 года, а для Хорватии сделают исключение, чтобы она могла импортировать вакуумный газойль. ЕК также предложила ограничить реэкспорт российской нефти, поставляемой по трубопроводу, в другие государства-члены ЕС или третьи страны.

Послы ЕС должны встретиться в воскресенье, чтобы обсудить предложение ЕК.

Чтобы шестой пакет санкций был утвержден и вступил в силу, нужна поддержка всех государств-членов ЕС. Несколько стран ранее выступали против разделения морских и трубопроводных поставок из-за опасений, что оно будет несправедливым, поскольку непропорционально ударит по поставкам.

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Ранее ЕС предлагал полностью отказаться от импорта российской нефти к началу следующего года. Венгрии и Словакии давали отсрочку до конца 2024 года, а Чехии — до июня 2024 года.

Нефтепровод «Дружба» был построен в 1960-е годы. Он следует от Самары до Мозыря (Гомельская область Белоруссии), после чего делится на две ветки — северную и южную. Первая идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, вторая — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии. Общая протяженность трубопроводов — 8900 км.

Ранее Bloomberg сообщал, что ЕС может сделать исключение для нефтепровода «Дружба», чтобы уладить разногласия с Венгрией, блокирующей эмбарго на российское сырье. Поставки нефти по этому трубопроводу предлагалось освободить от эмбарго на определенное время, что позволило бы «премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выиграть время для согласования технических деталей постепенного прекращения поставок по трубопроводу в его страну».

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто в качестве компромисса предлагал ЕС ввести эмбарго на морские поставки российской нефти, на которые приходится большая часть импортируемого в ЕС сырья.

В Кремле, говоря о возможном эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС, предупредили, что такое решение «ударит по всем». По словам вице-премьера России Александра Новака, в случае запрета мировые цены на это сырье могут подскочить до $300 за баррель. Если это произойдет, Россия готова расширить морские поставки. Причем потоки стали перенаправлять с запада на восток, на азиатские рынки, говорил он.

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Теги
Елена Чернышова
«Дружба» эмбарго на поставки нефти ЕС
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