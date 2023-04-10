«Известия» узнали, когда ЕС может ввести 11-й пакет санкций против России

Последний, 10-й пакет санкций ЕС против России был согласован 25 февраля. Тогда под ограничения попали 96 организаций, а также битум и каучук. По данным «Известий», ЕС может принять новый пакет санкций в апреле

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Евросоюз может ввести 11-й пакет антироссийских санкций уже в апреле. Ожидается, что Брюссель сосредоточится на механизмах предотвращения обхода уже введенных ограничений, в том числе за счет третьих стран, пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных депутатов Европарламента.

Так, член делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич заявил изданию, что новый пакет санкций, вероятно, будет принят к концу апреля. При этом депутат ЕП от Германии Гуннар Бек допустил, что новые рестрикции Евросоюз может согласовать уже на этой неделе.

«Известия» напоминают, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее говорила, что новый пакет будет направлен на борьбу с обходом уже введенных рестрикций, чтобы «закрыть лазейки». При этом министр иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу отмечала, что в 11-м пакете должны быть «вторичные санкции» против тех, кто помогает Москве обходить рестрикции.

Бек не исключил, что меры против обхода санкций могут распространиться на другие страны, но, скорее всего, это будет происходить поэтапно, а не сразу. В свою очередь Вилибор Синчич предположил, что в этом списке могут оказаться Турция, Казахстан, а также арабские страны.

Politico ранее писало, что страны ЕС намерены обсудить 11-й пакет антироссийских санкций после католической Пасхи, которая пройдет 9 апреля.

Евросоюз ввел против России уже десять пакетов санкций. Последний был согласован 25 февраля. Ограничения были введены против 96 организаций, арабской службе RT и радио Sputnik запретили вещание в ЕС, а также были расширены списки товаров, запрещенных к экспорту из России, в том числе в них включили битум и каучук. Блокирующие санкции коснулись Тинькофф Банка, Росбанка, Фонда национального благосостояния и других организаций.

На встрече в начале марта глава Еврокомиссии и президент США Джо Байден договорились «агрессивно» предотвращать обход санкций против России. В частности, США и ЕС решили, что будут оказывать влияние на третьи страны, чтобы они не помогали Москве в этом.

Комментируя западные санкций, президент Владимир Путин в феврале говорил, что «российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе», а ограничения в итоге негативно повлияли на те страны, которые их вводили. В начале апреля он также заявил, что санкции против России сохранятся надолго. «Все мы понимаем: санкции, конечно, надолго, поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны», — сказал глава государства.