Бельгия сообщила о всплеске спроса на российские алмазы к 14 февраля

Импорт в «мировой алмазный центр» в Антверпене резко вырос накануне 14 февраля, однако вскоре вернулся на прежний уровень. Источник Politico назвал это явление временным, на фоне сокращения импорта из-за общественного давления

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Ко Дню святого Валентина, празднующемуся 14 февраля, произошел всплеск спроса на алмазы российского производства, пишет Politico со ссылкой на данные Минэкономики Бельгии.

Издание отмечает, что в Антверпене находится «мировой алмазный центр», а потому власти страны выступали против запрета на импорт российских драгоценных камней. По их мнению, санкции лишь приведут к тому, что экспорт из России будет перенаправлен в другие страны. При этом импорт из России сокращается даже без санкций из-за общественного давления, указывали бельгийские дипломаты. В третьем квартале прошлого года он упал на треть.

При этом в декабре 2022-го и январе 2023-го импорт снова вырос в преддверии14 февраля — Дня святого Валентина. В январе Бельгия импортировала необработанные алмазы из России на €132 млн (годом ранее — €97 млн).

Источник Politico среди бельгийских чиновников назвал всплеск временным явлением и указал, что в феврале объем импорта российских алмазов снова снизился — до €61 млн.

Крупнейший в мире производитель необработанных алмазов — российская компания АЛРОСА, на нее приходится около 30% мирового производства. Она попала под санкции Запада в конце февраля 2022 года. Компании было запрещено привлекать капитал через выпуска акций и облигаций в США. Вскоре власти США расширили ограничения — в апреле ее активы были заблокированы. В марте США запретили импорт бриллиантов из России, ограничения против АЛРОСА ввели также британские власти.

Власти России считают западные санкции нелегитимными, безумными и бездумными, а также в большей степени вредящими самим инициаторам таких мер. Кремль требует отменить ограничений и настаивает, что никогда санкции не приводили к смене политики какой-либо страны.

