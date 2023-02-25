ЕС ввел санкции против 96 российских компаний, асфальта и каучука

Евросоюз в рамках десятого пакета санкций против России ввел ограничения против 96 организаций, запретил вещание в ЕС арабской службы RT и радио Sputnik, а также расширил списки товаров, запрещенных к экспорту из России, в том числе асфальта и каучука, следует из заявления на сайте Европейского Совета.

В частности, под новые европейские санкции попали:

Критически важные технологии и промышленные товары , среди которых электроника, специализированные транспортные средства, запасные части для автомобилей и реактивных двигателей, а также товары для строительного сектора, «которые могут быть направлены российским военным, такие как антенны или краны»;

, среди которых электроника, специализированные транспортные средства, запасные части для автомобилей и реактивных двигателей, а также товары для строительного сектора, «которые могут быть направлены российским военным, такие как антенны или краны»; Товары двойного назначения , в том числе электронные интегральные схемы и тепловизионные камеры;

, в том числе электронные интегральные схемы и тепловизионные камеры; 96 субъектов ВПК , включая семь иранских компании по производству беспилотников;

, включая семь иранских компании по производству беспилотников; Расширение запрета на транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров, в том числе двойного назначения;

экспортируемых из ЕС товаров, в том числе двойного назначения; Запрет на импорт российского асфальта и каучука.

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