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ЕС ввел санкции против 96 российских компаний, асфальта и каучука
Евросоюз в рамках десятого пакета санкций против России ввел ограничения против 96 организаций, запретил вещание в ЕС арабской службы RT и радио Sputnik, а также расширил списки товаров, запрещенных к экспорту из России, в том числе асфальта и каучука, следует из заявления на сайте Европейского Совета.
В частности, под новые европейские санкции попали:
- Критически важные технологии и промышленные товары, среди которых электроника, специализированные транспортные средства, запасные части для автомобилей и реактивных двигателей, а также товары для строительного сектора, «которые могут быть направлены российским военным, такие как антенны или краны»;
- Товары двойного назначения, в том числе электронные интегральные схемы и тепловизионные камеры;
- 96 субъектов ВПК, включая семь иранских компании по производству беспилотников;
- Расширение запрета на транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров, в том числе двойного назначения;
- Запрет на импорт российского асфальта и каучука.
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