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ЕС ввел санкции против 96 российских компаний, асфальта и каучука

Евросоюз в рамках десятого пакета санкций против России ввел ограничения против 96 организаций, запретил вещание в ЕС арабской службы RT и радио Sputnik, а также расширил списки товаров, запрещенных к экспорту из России, в том числе асфальта и каучука, следует из заявления на сайте Европейского Совета.

В частности, под новые европейские санкции попали:

  • Критически важные технологии и промышленные товары, среди которых электроника, специализированные транспортные средства, запасные части для автомобилей и реактивных двигателей, а также товары для строительного сектора, «которые могут быть направлены российским военным, такие как антенны или краны»;
  • Товары двойного назначения, в том числе электронные интегральные схемы и тепловизионные камеры;
  • 96 субъектов ВПК, включая семь иранских компании по производству беспилотников;
  • Расширение запрета на транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров, в том числе двойного назначения;
  • Запрет на импорт российского асфальта и каучука.

Материал дополняется.

Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
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