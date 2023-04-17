Германия поддержала санкции против российского ядерного сектора

Министр экономики Германии пояснил, что ядерные технологии — чрезвычайно чувствительная область, а тот факт, что ядерный сектор России по-прежнему не под санкциями, «не может быть оправдан»

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Министерство экономики Германии поддержало включение российского ядерного сектора в 11-й пакет санкций Евросоюза, сообщает Reuters cо ссылкой на заявление ведомства.

«Федеральное правительство обратилось к Европейской комиссии, выступив за включение гражданского атомного сектора [России в санкционный пакет]. Это должно быть частью следующего пакета санкций», — говорится в сообщении.

Министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек пояснил, что тот факт, что ядерному сектору России по-прежнему предоставлен льготный режим в рамках санкций, «не может быть оправдан». По его словам, ядерные технологии — чрезвычайно чувствительная область, поэтому «бизнеса как обычно» в этой сфере быть не может.

Последний, десятый пакет санкций ЕС против России был согласован 25 февраля. Тогда под ограничения попали 96 организаций, а также битум и каучук. Опрошенные «Известиями» депутаты Европарламента ранее не исключали, что 11-й пакет санкций ЕС может быть введен уже в апреле.

Хабек в начале апреля призвал ввести санкции в отношении стран, которые получают уран из России. Глава немецкого Минэкономики отметил, что во время его визита в Киев украинская сторона спросила его, почему импорт российского урана до сих пор не находится под санкциями. «Я не думаю, что есть хороший ответ на это. Однако это (ограничения. — РБК) должно произойти в какой-то момент», — сказал он тогда.

По данным Reuters, инициаторами санкций против российской ядерной промышленности, помимо Украины, являются Польша и страны Балтии. Bloomberg ранее писал, что страны Восточной Европы, по-прежнему закупающие российский обогащенный уран для своих АЭС, ищут новых поставщиков, среди которых — казахстанская государственная компания по добыче урана «Казатомпром».

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее называл сомнительными возможные санкции ЕС против российского атома. Против введения таких санкций, в частности, осенью прошлого года выступала Венгрия.