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Трамп рассказал о поездке главы ЦРУ Помпео в КНДР для подготовки саммита
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Трамп рассказал о поездке главы ЦРУ Помпео в КНДР для подготовки саммита
Политика, 14:53
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Трамп рассказал о поездке главы ЦРУ Помпео в КНДР для подготовки саммита
Директор ЦРУ Майк Помпео действительно посетил в Северной Корее Кем Чен Ына, заявил Трамп. По словам президента США, встреча прошла «гладко» и стороны прорабатывают детали двусторонней встречи лидеров двух стран
Майк Помпео (Фото: Eric Thayer / Reuters)

Президент США Дональд Трамп публично подтвердил, что глава ЦРУ Майк Помпео был с визитом в КНДР и встречался с ее главой Кем Чен Ыном.

«Майк Помпео встретился с Ким Чен Ыном в Северной Корее на прошлой неделе. Встреча прошла очень гладко, сложились хорошие отношения. Сейчас прорабатываются детали саммита», — написал Трамп в Twitter. Он также добавил, что ядерное разоружение КНДР станет «хорошей штукой» не только для всего мира, но и для самого Пхеньяна.

О том, что директор ЦРУ Майк Помпео, выдвинутый Трампом на пост нового госсекретаря США, совершил тайный визит в Северную Корею, чтобы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, ранее со ссылкой на источники сообщала газета The Washington Post (WP). О поездке Помпео в КНДР сообщало со ссылкой на источники и агентство Reuters.

По данным WP, Помпео должен был заложить основы для прямых переговоров между лидерами США и КНДР о ядерном разоружении Северной Кореи.

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Первые сообщения о планируемой встрече Трампа и Ким Чен Ына появились еще в начале марта. Тогда через делегацию Южной Кореи лидер КНДР передал президенту США о своем желании провести денуклеаризацию Корейского полуострова и предложение провести по этому поводу встречу. ​Трамп приглашение принял и заявил, что переговоры с КНДР могут завершиться «величайшей сделкой».

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Сам Трамп даже прокомментировал результаты будущих переговоров. «Посмотрим, что будет, потому что в конечном итоге засчитывается результат, а не сами встречи или наши размышления о них», — сказал он во время встречи с японским премьером Синдзо Абэ.

В начале апреля Трамп заявил, что ожидает встречи с главой Северной Кореи в мае или начале июня. Он выразил надежду, что во время этой встречи США удастся заключить сделку. «Я думаю, что обе стороны отнесутся к этому с большим уважением, и, я надеюсь, мы сможем заключить соглашение о денуклеаризации Северной Кореи», — рассуждал он тогда.

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Как ранее сообщал CNN, подготовка ко встрече лидеров двух стран уже идет: проработкой визита занимается Помпео и команда из ЦРУ, сообщили телеканалу собеседники в Белом доме.

По данным CNN, к началу апреля представители разведслужб США и КНДР уже несколько раз проводили такие переговоры и даже встречались в третьей стране. Северная Корея выступает за проведение саммита в Пхеньяне, а позиция ​Вашингтона по этому вопросу неизвестна. Другим возможным местом встречи называется столица Монголии Улан-Батор.

В конце марта Ким Чен Ын ​​посетил Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. На встрече северокорейский лидер повторно заявил о желании провести саммит на высшем уровне с США.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Дональд Трамп , Ким Чен Ын , Майк Помпео
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