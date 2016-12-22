Ким Чен Ын предложил Трампу «как можно скорее» провести встречу

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын хотел бы «как можно скорее» встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер согласен провести встречу до мая этого года

Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Лидер КНДР Ким Чен Ын через южнокорейскую делегацию предложил президенту США Дональду Трампу провести встречу в ближайшее время. Трамп принял предложение, заявил глава южнокорейской делегации Чон Ый Ён. Трансляцию его выступления вел телеканал CNN.

Чон Ый Ён — советник президента Южной Кореи по нацбезопасности. Он возглавлял южнокорейскую делегацию, посетившую КНДР в начале марта. Ён участвовал во встрече с Ким Чен Ыном.

Южнокорейский чиновник​ рассказал, что изложил Трампу детали своей поездки в Северную Корею. В частности, он сообщил о приверженности Пхеньяна денуклеаризации. «Ким пообещал, что Северная Корея откажется от каких-либо дальнейших ракетных или ядерных испытаний», — заявил Ён. Более того, северокорейский лидер признал, что плановые военные учения США и Южной Кореи должны продолжаться, уточняет Reuters.

Ён заверил, что давление на КНДР продолжится до тех пор, пока слова Пхеньяна не будут подтверждены делом.

В заключение южнокорейский чиновник рассказал о желании Ким Чен Ына как можно скорее встретиться и готовности Трампа провести встречу до мая этого года.

Белый дом вскоре после заявления Ёна сообщил, что Трамп «примет приглашение Ким Чен Ына», а место и время встречи будут установлены позднее. «Мы ждем с нетерпением денуклеаризации Северной Кореи. Пока что санкции и максимальное давление должны сохраняться», — заявил пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.