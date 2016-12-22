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CNN назвал возможные места встречи Трампа и Ким Чен Ына
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CNN назвал возможные места встречи Трампа и Ким Чен Ына
Политика, 17:49
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CNN назвал возможные места встречи Трампа и Ким Чен Ына
Подготовкой встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына занимаются спецслужбы обеих стран, сейчас определяется место, где могли бы встретиться лидеры США и Северной Кореи
Фото: Lee Jin-man / AP

Подготовка встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном ведется на секретных переговорах между представителями обеих стран. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько источников в Белом доме.

Переговорами по секретным каналам занимаются ​директор ЦРУ Майк Помпео и команда из сотрудников ведомства. Представители разведслужб США и КНДР несколько раз проводили такие переговоры и даже встречались в третьей стране.

Северокорейцы настаивают на проведении саммита с участием лидеров обеих государств в своей столице — Пхеньяне, отмечает телеканал. Позиция Вашингтона по саммиту в Пхеньяне пока не известна. Другим возможным местом встречи называется столица Монголии Улан-Батор.

В преддверии встречи Трампа и Ким Чен Ына директор ЦРУ должен провести переговоры со своим коллегой из Северной Кореи — главой Генерального разведывательного бюро. «Когда место встречи будет определено, будет назначена дата и повестка встречи​ будет обсуждаться более предметно», — пишет CNN.

Использование каналов ЦРУ для переговоров связано с тем, что директор ведомства Помпео в ближайшее время займет пост главы Госдепартамента, отмечает телеканал.

В конце марта Ким Чен Ын ​​посетил Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. На встрече северокорейский лидер повторно заявил о желании провести саммит с США.

Первые сообщения о планируемой встрече Трампа и Ким Чен Ына появились еще в начале марта. Тогда южнокорейский чиновник передал президенту США послание от лидера КНДР, в котором содержалось в том числе предложение провести совместную встречу. Белый дом принял приглашение, Трамп заявлял, что переговоры с КНДР могут завершиться «величайшей сделкой».

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Дональд Трамп , Ким Чен Ын
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