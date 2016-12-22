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Против культа и долгов: куда ездили и с кем встречались лидеры КНДР
Политика, 15:57
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Против культа и долгов: куда ездили и с кем встречались лидеры КНДР
Семья Ким нечасто совершают зарубежные поездки. Ким Ир Сен ездил по СССР и странам коммунистического блока, Ким Чен Ир также предпочитал поездки по России и нечасто в Китай. Если сообщение Bloomberg, что Ким Чен Ын посетил КНР, подтвердится, то эта поездка — его первый официальный визит в другое государство за семь лет на посту верховного лидера КНДР.
Официальный дружественный визит в СССР партийно-правительственной делегации Кореи во главе с председателем ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ир Сеном (на фото — третий слева)
(Фото: Давид Шоломович / РИА Новости)

В 1956 году лидер КНДР Ким Ир Сен совершил большую поездку по СССР и странам Восточной Европы. Там он встретился с Никитой Хрущевым и другими партийными руководителями, которые говорили ему «о необходимости преодоления культа личности в КНДР, развития внутрипартийной демократии».

Одной из целей поездки было списание долга КНДР по поставкам военного времени, договор о поставках в страну товаров и техники. Советское правительство сочло возможным «оказать помощь в разрешении вопросов, поставленных правительственной делегацией КНДР без каких-либо условий».

Кроме Москвы Ким Ир Сен побывал и в Свердловске (сегодня — Екатеринбург), где посетил «Уралмашзавод». По такому случаю город был украшен флагами КНДР, а в Театре музыкальной комедии прошла премьера оперетты «Белая акация».

1980 год. Визит Ким Ир Сена в Югославию. На фото: генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (второй слева) и генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ир Сен (второй справа)
(Фото: есов Эдуард, Соболев Валентин / ТАСС)
Ким Ир Сен и Леонид Брежнев в 1980 году встретились в Югославии на похоронах Иосипа Броз Тито — первого и единственного президента Социалистической Федеративной Республики Югославии (СФРЮ). Тито и Ким Ир Сен встречались несколько раз. Первым в 1975 году в Югославию приехал корейский лидер. Тито посетил КНДР с ответным визитом в августе 1977 года. На встрече лидеры двух стран говорили, в частности, о «скором распаде империализма».
Фото: Виктор Будан / ТАСС

Еще один визит в СССР Ким Ир Сена состоялся в 1984 году —  глава Северной Кореи прибыл в Москву на поезде и встретился с советским генсеком Константином Черненко. Главы двух стран обсудили состояние корейской армии, и, как говорилось в сообщении ТАСС, «особое внимание было уделено вопросам укрепления безопасности на Дальнем Востоке и в зоне Тихого океана».

Одной из остановок по пути в Москву вновь стал Свердловск, где Ким Ир Сен в том числе встретился с тогдашним секретарем местного обкома Борисом Ельциным.

Фото: Юрий Лизунов, Александр Чумичев / ТАСС

В октябре 1986 года Ким Ир Сен вновь посетил Москву и встретился с Михаилом Горбачевым. Эту встречу показали в программе «Время». Как сообщили в программе, на этот раз в советскую столицу глава КНДР прибыл на самолете. Его встречали официальные лица и студенты из КНДР.

Фото: Сергей Величкин, Владимир Родионов / ТАСС

В августе 2001 года на своем бронепоезде до Москвы добрался Ким Чен Ир — сын и наследник Ким Ир Сена. Здесь он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Северокорейский лидер проехал всю Транссибирскую магистраль и по ней же вернулся на родину.

Согласно официальным сообщениям Кремля, в ходе переговоров с Путиным Ким Чен Ир заявил о мирном характере ракетной программы КНДР. За год до этого, в июле 2000 года, российский президент посетил Пхеньян. Позже он заявил, что в ходе этого визита Ким Чен Ир рассказал ему о наличии у КНДР атомной бомбы.

В 2002 году Ким Чен Ир ограничился поездкой по российскому Дальнему Востоку и до Москвы не добрался. Во Владивостоке глава КНДР вновь встретился с Владимиром Путиным. Переговоры продолжались около полутора часов, после чего лидеры двух стран вместе поужинали.

Фото: AP
В январе 2006 года Ким Чен Ир на поезде прибыл в Китай. Визит был неофициальным — северокорейского лидера пригласил посетить страну председатель КНР Ху Цзиньтао. Поездка продолжалась восемь дней. Ким Чен Ир посетил несколько местных предприятий и научно-исследовательских институтов.
Фото: AP

В мае 2011 года Ким Чен Ир вновь прибыл в Пекин на поезде и провел переговоры с китайским лидером Ху Цзиньтао. Визит был приурочен к 50-летию с момента подписания договора о дружбе между двумя странами. Поездка в Китай стала третьей за год. В ходе одной из них его сопровождал сын — будущий лидер КНДР Ким Чен Ын. Эксперты отмечали, что такой шаг был предпринят в связи с намерением подготовить почву для развития отношений двух стран уже при новом главе Северной Кореи.

Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

В августе 2011 года Ким Чен Ир встретился с президентом России Дмитрием Медведевым. Переговоры прошли в Бурятии, куда глава КНДР прибыл на бронепоезде. По сообщениям очевидцев, сотрудникам вокзала Улан-Удэ во время приезда Ким Чен Ира запретили выходить на улицу.

По итогам переговоров лидеры двух стран договорились о строительстве газопровода через территорию Северной Кореи для организации поставок газа в Южную Корею. Однако до сих пор проект так и не удалось реализовать. По словам замглавы российского МИДа Игоря Моргулова, строительству мешает политическая обстановка на Корейском полуострове. Также была достигнута договоренность, что Москва простит КНДР 90% госдолга, составлявшего $11 млрд.

Автор: Алексей Гаврилко-Алексеев.
При участии: Юлия Сапронова.
Теги: мультимедиа
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