Против культа и долгов: куда ездили и с кем встречались лидеры КНДР

В 1956 году лидер КНДР Ким Ир Сен совершил большую поездку по СССР и странам Восточной Европы. Там он встретился с Никитой Хрущевым и другими партийными руководителями, которые говорили ему «о необходимости преодоления культа личности в КНДР, развития внутрипартийной демократии».
Одной из целей поездки было списание долга КНДР по поставкам военного времени, договор о поставках в страну товаров и техники. Советское правительство сочло возможным «оказать помощь в разрешении вопросов, поставленных правительственной делегацией КНДР без каких-либо условий».
Кроме Москвы Ким Ир Сен побывал и в Свердловске (сегодня — Екатеринбург), где посетил «Уралмашзавод». По такому случаю город был украшен флагами КНДР, а в Театре музыкальной комедии прошла премьера оперетты «Белая акация».
Еще один визит в СССР Ким Ир Сена состоялся в 1984 году — глава Северной Кореи прибыл в Москву на поезде и встретился с советским генсеком Константином Черненко. Главы двух стран обсудили состояние корейской армии, и, как говорилось в сообщении ТАСС, «особое внимание было уделено вопросам укрепления безопасности на Дальнем Востоке и в зоне Тихого океана».
Одной из остановок по пути в Москву вновь стал Свердловск, где Ким Ир Сен в том числе встретился с тогдашним секретарем местного обкома Борисом Ельциным.
В октябре 1986 года Ким Ир Сен вновь посетил Москву и встретился с Михаилом Горбачевым. Эту встречу показали в программе «Время». Как сообщили в программе, на этот раз в советскую столицу глава КНДР прибыл на самолете. Его встречали официальные лица и студенты из КНДР.
В августе 2001 года на своем бронепоезде до Москвы добрался Ким Чен Ир — сын и наследник Ким Ир Сена. Здесь он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Северокорейский лидер проехал всю Транссибирскую магистраль и по ней же вернулся на родину.
Согласно официальным сообщениям Кремля, в ходе переговоров с Путиным Ким Чен Ир заявил о мирном характере ракетной программы КНДР. За год до этого, в июле 2000 года, российский президент посетил Пхеньян. Позже он заявил, что в ходе этого визита Ким Чен Ир рассказал ему о наличии у КНДР атомной бомбы.
В 2002 году Ким Чен Ир ограничился поездкой по российскому Дальнему Востоку и до Москвы не добрался. Во Владивостоке глава КНДР вновь встретился с Владимиром Путиным. Переговоры продолжались около полутора часов, после чего лидеры двух стран вместе поужинали.
В мае 2011 года Ким Чен Ир вновь прибыл в Пекин на поезде и провел переговоры с китайским лидером Ху Цзиньтао. Визит был приурочен к 50-летию с момента подписания договора о дружбе между двумя странами. Поездка в Китай стала третьей за год. В ходе одной из них его сопровождал сын — будущий лидер КНДР Ким Чен Ын. Эксперты отмечали, что такой шаг был предпринят в связи с намерением подготовить почву для развития отношений двух стран уже при новом главе Северной Кореи.
В августе 2011 года Ким Чен Ир встретился с президентом России Дмитрием Медведевым. Переговоры прошли в Бурятии, куда глава КНДР прибыл на бронепоезде. По сообщениям очевидцев, сотрудникам вокзала Улан-Удэ во время приезда Ким Чен Ира запретили выходить на улицу.
По итогам переговоров лидеры двух стран договорились о строительстве газопровода через территорию Северной Кореи для организации поставок газа в Южную Корею. Однако до сих пор проект так и не удалось реализовать. По словам замглавы российского МИДа Игоря Моргулова, строительству мешает политическая обстановка на Корейском полуострове. Также была достигнута договоренность, что Москва простит КНДР 90% госдолга, составлявшего $11 млрд.