Против культа и долгов: куда ездили и с кем встречались лидеры КНДР

В 1956 году лидер КНДР Ким Ир Сен совершил большую поездку по СССР и странам Восточной Европы. Там он встретился с Никитой Хрущевым и другими партийными руководителями, которые говорили ему «о необходимости преодоления культа личности в КНДР, развития внутрипартийной демократии».

Одной из целей поездки было списание долга КНДР по поставкам военного времени, договор о поставках в страну товаров и техники. Советское правительство сочло возможным «оказать помощь в разрешении вопросов, поставленных правительственной делегацией КНДР без каких-либо условий».

Кроме Москвы Ким Ир Сен побывал и в Свердловске (сегодня — Екатеринбург), где посетил «Уралмашзавод». По такому случаю город был украшен флагами КНДР, а в Театре музыкальной комедии прошла премьера оперетты «Белая акация».