Трамп назвал возможные сроки проведения встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает встречи с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном в мае или начале июня. Об этом сообщает Bloomberg.
Трамп подтвердил, что Северная Корея действительно готова к обсуждению денуклеаризации, и высказал надежду, что такую сделку удастся заключить. «Я думаю, что обе стороны отнесутся к этому с большим уважением, и, я надеюсь, мы сможем заключить соглашение о денуклеаризации Северной Кореи», — приводит агентство слова Трампа.
«Надеюсь, что у нас будут отношения, которые будут сильно отличаться от тех, которые сохранялись долгие, долгие годы», — добавил американский президент. Он отметил, что заключить такое соглашение с Северной Кореей было бы легче десять лет назад.
Ранее CNN сообщила, что подготовкой переговоров Трампа и Ким Чен Ына со стороны США занимается директор ЦРУ Майк Помпео, а со стороны КНДР — глава разведывательной службы страны. Помпео в будущем займет пост госсекретаря США.
Сейчас стороны выбирают место проведения встречи, северокорейцы предлагают провести саммит в Пхеньяне, еще одним местом переговоров названа столица Монголии Улан-Батор. «Когда место встречи будет определено, будет назначена дата и повестка встречи будет обсуждаться более предметно», — сообщал CNN.