Трамп назвал возможные сроки проведения встречи с Ким Чен Ыном

Президент США надеется, что ему удастся встретиться с лидером КНДР в мае-июне этого года. От переговоров он ждет заключения сделки по денуклеаризации Северной Кореи

Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает встречи с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном в мае или начале июня. Об этом сообщает Bloomberg.

Трамп подтвердил, что Северная Корея действительно готова к обсуждению денуклеаризации, и высказал надежду, что такую сделку удастся заключить. «Я думаю, что обе стороны отнесутся к этому с большим уважением, и, я надеюсь, мы сможем заключить соглашение о денуклеаризации Северной Кореи», — приводит агентство слова Трампа.

«Надеюсь, что у нас будут отношения, которые будут сильно отличаться от тех, которые сохранялись долгие, долгие годы», — добавил американский президент. Он отметил, что заключить такое соглашение с Северной Кореей было бы легче десять лет назад.

Ранее CNN сообщила, что подготовкой переговоров Трампа и Ким Чен Ына со стороны США занимается директор ЦРУ Майк Помпео, а со стороны КНДР — глава разведывательной службы страны. Помпео в будущем займет пост госсекретаря США.

Сейчас стороны выбирают место проведения встречи, северокорейцы предлагают провести саммит в Пхеньяне, еще одним местом переговоров названа столица Монголии Улан-Батор. «Когда место встречи будет определено, будет назначена дата и повестка встречи​ будет обсуждаться более предметно», — сообщал CNN.