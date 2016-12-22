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Трамп рассказал о «большом влиянии» санкций на поведение КНДР
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Трамп рассказал о «большом влиянии» санкций на поведение КНДР
Политика, 02 янв, 19:43
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Трамп рассказал о «большом влиянии» санкций на поведение КНДР
Санкции в отношении Северной Кореи начали действовать и показывают свой эффект, заявил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что из-за международных ограничений Пхеньян захотел начать переговоры с Сеулом
Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis / CNP / Zuma / Global Look Press)

Международные экономические санкции в отношении Северной Кореи начали иметь «большой эффект», заявил президент США Дональд Трамп. Об этом он написал в своем Twitter:

Глава государства отметил, что «человек-ракета» «сейчас впервые захотел начать переговоры с Южной Кореей». «Санкции и давление другого рода начинают иметь большой эффект на Северную Корею», — сделал вывод Трамп.

Он также упомянул о побегах северокорейских солдат на юг, назвав это «опасным» для Пхеньяна. Однако оценить волю КНДР к переговорам Трамп пока не берется. «Может, это хорошая новость, может, нет — мы посмотрим!» — заключил президент.

США вновь расширили санкции в отношении КНДР 26 декабря, дополнив ограничения, наложенные СБ ООН 12 сентября (включают ограничения торговли со страной, в частности снабжение ее топливом, и ограничения ее импорта). Новые меры американского правительства выражались в увеличении санкционного списка: в него попали заместитель руководителя отдела военной промышленности Ким Чен Сик и первый заместитель руководителя отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ли Пхён Чхоль. ​Сик назван ключевым лицом в модернизации корейского ракетостроения, в частности в переводе ракет с жидкого топлива на твердое.

1 января Ким Чен Ын заявил, что, несмотря на готовность к войне с США, он решил послать северокорейскую сборную на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане в феврале 2018 года. Он также намекнул на возможность переговоров между Пхеньяном и Сеулом. В ответ Южная Корея предложила Северной Корее переговоры на высоком уровне.

Автор: Лакстыгал Илья.
Теги: США , КНДР , Дональд Трамп , Санкции
Главное
Вашингтон ответил Ким Чен Ыну на предложение о переговорах с Сеулом Политика
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