WP сообщила о секретной поездке Помпео в КНДР на встречу с Ким Чен Ыном

Один из самых доверенных сотрудников администрации Дональда Трампа Майк Помпео в пасхальные праздники совершил тайную поездку в КНДР, где встретился с лидером страны Ким Чен Ыном, сообщает The Washington Post

Майк Помпео (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Директор ЦРУ Майк Помпео, которого президент Дональд Трамп выдвинул на пост Госсекретаря США, совершил секретный визит в Северную Корею на Пасху в качестве посланника президента США чтобы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает The Washington Post со ссылкой на два информированных источника.

Издание отмечает, что встреча «одного из самых доверенных эмиссаров Трампа» и лидера страны-изгоя является частью попытки заложить основу для прямых переговоров между Трампом и Кимом по программе ядерного разоружения.

ЦРУ и Белый дом отказались комментировать газете эту информацию, дипломаты северокорейского представительства при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которое является основным каналом передачи сообщений между Вашингтоном и Пхеньяном, также отказались от комментариев.

О визите Помпео в Пхеньян также сообщает со ссылкой на источники Reuters. По словам одного из собеседников агентства, визит был организован при содействии руководителей разведок Южной Кореи и КНДР.

17 апреля на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Трамп заявил, что США ведут прямые переговоры с Северной Кореей. При этом президент уточнил, что контакты идут на «чрезвычайно высоком уровне».

«У нас были прямые переговоры на очень высоком уровне, чрезвычайно высоком уровне, с Северной Кореей», — сказал Трамп во время фотосессии с Абэ. «Посмотрим, как всегда говорят, посмотрим, что будет, потому что в конечном итоге засчитывается результат, а не сами встречи или наши размышления о них», — добавил Трамп.

Он не стал уточнять, кто участвует в переговорах с обеих сторон и какой уровень нужно считать «чрезвычайно высоким».

Позже Белый дом выступил с заявлением, что сам Трамп не общался напрямую с Ким Чен Ыном. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, представители Белого дома общались с официальными лицами из Пхеньяна, однако Трамп и Ким Чен Ын лично не контактировали. ​«Президент сказал, что представители его администрации общались [с представителями КНДР] на самом высоком уровне, и добавил, что не говорил с ним [Ким Чен Ыном] напрямую», — пояснила Сандерс.



