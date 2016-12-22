Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,16 60,75 EUR Нал. 76,83 75,21 USD Бирж. 61,56 +0,39 EUR Бирж. 76,13 +0,41 USD ЦБ. 61,15 -1,13 EUR ЦБ. 75,84 -1,00 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 7927,30 -89,10 MOEX 2191,19 +2,22% RTS 1121,48 +3,35% Brent 71,95 +0,35% DJIA 24786,63 +0,87% Nasdaq 7281,10 +1,74% FTSE 7226,05 +0,39%
WP сообщила о секретной поездке Помпео в КНДР на встречу с Ким Чен Ыном
Лента новостей
Синоптики предупредили москвичей о надвигающихся заморозках и снеге 05:58, Общество Сирия назвала условие работы миссии ОЗХО на месте «химатаки» в Думе 05:29, Политика Белый дом опроверг личные контакты Трампа и Ким Чен Ына 04:59, Политика WP сообщила о секретной поездке Помпео в КНДР на встречу с Ким Чен Ыном 04:46, Политика «Коммерсант» узнал о первой продаже за рубеж белорусских РСЗО «Полонез» 04:19, Политика Музеи Кремля остановили онлайн-продажу билетов из-за блокировки сервиса 04:12, Технологии и медиа При столкновении двух танкеров близ Сингапура произошла утечка бутана 03:37, Общество Американские авикомпании получили разрешение на пролет над Россией 03:12, Политика Жаров назвал сроки и условия возможной блокировки Facebook в России 02:56, Технологии и медиа Умерла жена 41-го президента США Джорджа Буша-старшего 02:54, Политика Глава Роскомнадзора рассказал о блокировке 18 подсетей Amazon и Google 02:37, Политика Неизвестные в масках устроили погром и драку с полицией в центре Еревана 02:33, Общество Посольство обвинило Лондон в уничтожении важных улик «по делу Скрипаля» 02:07, Политика Небензя заявил о невозможности «под бомбами» лишить Асада власти в Сирии 01:28, Политика В Ижевске приостановили сборку Lada Vesta из-за дефицита топливных баков 01:21, Бизнес Госдеп заявил о планах обсудить вопрос пролетов авиалайнеров над Россией 00:49, Политика Трамп рассказал о прямых переговорах с КНДР на самом высоком уровне 00:30, Политика Один человек погиб при взрыве двигателя вылетевшего из Нью-Йорка самолета 00:11, Общество Племянница Скрипаля пожалуется в ООН при повторном отказе в выдаче визы 17 апр, 23:35, Общество Госдеп заявил о подготовке авиакомпаний США к запрету пролета над Россией 17 апр, 23:23, Политика Центр примирения завершил гуманитарную операцию в Восточной Гуте 17 апр, 23:08, Политика Мэр Новосибирска коммунист Локоть объявил о губернаторских амбициях 17 апр, 23:06, Политика Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 17 апр, 22:59, РБК и Билайн Fitch оценило риски российских банков от новых санкций США 17 апр, 22:50, Финансы Володин гарантировал отсутствие санкций против 90 американских лекарств 17 апр, 22:35, Политика Почему Telegram не удалось заблокировать: 4 вопроса о судьбе мессенджера 17 апр, 22:32, Технологии и медиа В Персидский залив упал вертолет иранской нефтяной компании 17 апр, 22:32, Общество Основной акционер Qiwi назвал блокировку Telegram «путем в никуда» 17 апр, 22:29, Технологии и медиа
WP сообщила о секретной поездке Помпео в КНДР на встречу с Ким Чен Ыном
Политика, 04:46
0
WP сообщила о секретной поездке Помпео в КНДР на встречу с Ким Чен Ыном
Один из самых доверенных сотрудников администрации Дональда Трампа Майк Помпео в пасхальные праздники совершил тайную поездку в КНДР, где встретился с лидером страны Ким Чен Ыном, сообщает The Washington Post
Майк Помпео (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Директор ЦРУ Майк Помпео, которого президент Дональд Трамп выдвинул на пост Госсекретаря США, совершил секретный визит в Северную Корею на Пасху в качестве посланника президента США чтобы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает The Washington Post со ссылкой на два информированных источника.

Издание отмечает, что встреча «одного из самых доверенных эмиссаров Трампа» и лидера страны-изгоя является частью попытки заложить основу для прямых переговоров между Трампом и Кимом по программе ядерного разоружения.

ЦРУ и Белый дом отказались комментировать газете эту информацию, дипломаты северокорейского представительства при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которое является основным каналом передачи сообщений между Вашингтоном и Пхеньяном, также отказались от комментариев.

О визите Помпео в Пхеньян также сообщает со ссылкой на источники Reuters. По словам одного из собеседников агентства, визит был организован при содействии руководителей разведок Южной Кореи и КНДР.

17 апреля на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Трамп заявил, что США ведут прямые переговоры с Северной Кореей. При этом президент уточнил, что контакты идут на «чрезвычайно высоком уровне».

«У нас были прямые переговоры на очень высоком уровне, чрезвычайно высоком уровне, с Северной Кореей», — сказал Трамп во время фотосессии с Абэ. «Посмотрим, как всегда говорят, посмотрим, что будет, потому что в конечном итоге засчитывается результат, а не сами встречи или наши размышления о них», — добавил Трамп.

Он не стал уточнять, кто участвует в переговорах с обеих сторон и какой уровень нужно считать «чрезвычайно высоким».

Позже Белый дом выступил с заявлением, что сам Трамп не общался напрямую с Ким Чен Ыном. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, представители Белого дома общались с официальными лицами из Пхеньяна, однако Трамп и Ким Чен Ын лично не контактировали. ​«Президент сказал, что представители его администрации общались [с представителями КНДР] на самом высоком уровне, и добавил, что не говорил с ним [Ким Чен Ыном] напрямую», — пояснила Сандерс.

 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: поездка , КНДР , Ким Чен Ын
Главное
WSJ узнала о личном согласии Трампа на удар Израиля по аэродрому в Сирии Политика
Материалы по теме
Трамп рассказал о прямых переговорах с КНДР на самом высоком уровне Политика
СМИ узнали о требуемых Трампом от КНДР сроках отказа от ядерного оружия Политика
Японская газета выяснила условия Ким Чен Ына для начала денуклеаризации Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.