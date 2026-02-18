Медведев заявил, что Залужный «начал свою игру» на Украине

Залужный «начал свою игру», обвинив Зеленского в провале контрнаступления ВСУ два года назад, считает Дмитрий Медведев. За месяц до этого экс-главком украинской армии обошел президента в рейтинге доверия украинцев

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Киева в Великобритании Валерий Залужный «начал свою игру» против президента Владимира Зеленского, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

По его мнению, Залужный «наехал» на украинского лидера, обвинив его в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году.

«Схватка свидомого фельдмаршала и коверного клоуна началась! Интересно, кто кого арестует? Пора запасаться попкорном», — написал Медведев.

Ранее Залужный в интервью Associated Press заявил, что контрнаступление украинской армии два года назад провалилось, потому что президент Владимир Зеленский не выделил необходимые ресурсы. По его плану, нужно было сосредоточить достаточно сил в «едином кулаке» для взятия под контроль части Запорожской области, где расположена ЗАЭС. Однако вместо этого ВСУ рассредоточились по обширной территории, что ослабило их наступательную мощь.

Сам Зеленский в декабре 2023-го называл виновниками провала контрнаступления западных союзников, которые не выделили Киеву достаточно вооружения. По его словам, оснащение ВСУ из-за этого не позволяло наступать быстро.

Контрнаступление ВСУ длилось с июня по декабрь того же года. Уже в ноябре Залужный объявил, что боевые действия зашли в тупик, а в декабре Зеленский признал провал контрнаступления. В Минобороны России сообщали, что за полгода ВСУ потеряли свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц разного вооружения.

Кроме того, Зеленский в январе 2026-го в рейтинге доверия украинцев уступил Залужному, а также главе своего офиса Кириллу Буданову, следует из результатов опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Исследование было проведено на фоне приезда Залужного на родину из Лондона и требований США провести президентские выборы. Украинское издание Radio NV тогда писало, что Залужный планирует уйти в отставку с дипломатической должности, а с президентом они обсуждали разные должности — от премьера до главы офиса президента.

Залужный регулярно занимает первые места в социологических опросах на Украине. The Economist сообщал, что еще до коррупционного дела в ноябре Зеленский уступил бы ему в возможной президентской гонке, а после скандала уровень доверия к действующему президенту и вовсе снизился вдвое. При этом сам генерал заявлял, что не собирается участвовать в выборах.