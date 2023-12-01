Шойгу озвучил новые данные по потерям Украины

Шойгу: Украина за время контрнаступления потеряла более 125 тыс. человек

С начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц техники, сообщил Шойгу. Путин неоднократно говорил, что контрнаступление провалилось. Зеленский признавал, что ВСУ не достигли намеченных целей

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Армия Украины с начала контрнаступления потеряла свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц разного вооружения, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селектора с руководством Вооруженных сил, передает «Интерфакс».

«Продолжим вести активную оборону, наращивать боевой потенциал Вооруженных сил с учетом опыта специальной военной операции», — заявил министр.

По словам Шойгу, «тотальная мобилизация» на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. В настоящее время боевые возможности ВСУ значительно снижены, подчеркнул он.

Последний раз об украинских потерях в ходе контрнаступления министр сообщал 30 октября: к тому моменту, по его данным, ВСУ потеряли свыше 90 тыс. человек, 1,9 тыс. бронемашин и почти 600 танков. 21 ноября Шойгу сообщил, что с начала ноября ВСУ потеряли еще более 13,7 тыс. военнослужащих.

О потерях российской армии Минобороны отчитывалось в последний раз более года назад, 21 сентября 2022-го. К тому моменту, по словам Шойгу, погибли 5937 человек.

Контрнаступление ВСУ началось в июне. Западные страны и Украина признавали, что оно идет медленно. Президент Владимир Зеленский объяснял это сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России. По его словам, хотелось бы начать контрнаступление намного раньше, но для этого Киеву нужно было западное оружие.

В вышедшем сегодня интервью Associated Press Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло намеченных результатов, отметив, что Украина ограничена в численности войск. Вместе с этими он заявил о новой фазе конфликта с Россией из-за приближения зимы. Ранее Зеленский заявлял о планах продолжать наступление зимой и в 2024 году.

Россия неоднократно заявляла о провале украинского контрнаступления. «Пока результатов нет, есть только огромные потери. Потери просто огромные — один к восьми примерно, если в соотношении [с российской армией]», — говорил в октябре президент России Владимир Путин.