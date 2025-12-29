 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

NV узнало о планах Залужного уйти в отставку и вернуться на Украину

NV: Залужный готовится покинуть должность посла Украины в Великобритании
Залужный может объявить об уходе с поста посла 4–5 января, говорит источник. По словам собеседников NV, обсуждался его переход на должности от премьера до главы офиса президента, но Залужный заинтересованности не проявил
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: Finnbarr Webster / Getty Images)

Бывший главнокомандующий ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный готовится покинуть свой пост, сообщает Radio NV со ссылкой на четыре источника в политических и дипломатических кругах.

По словам собеседников, приближенных к офису президента, Залужный еще несколько недель назад озвучил свое желание об отставке президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда находился в Киеве. «Они с президентом обсуждали разные должности для Залужного, от премьера до главы офиса президента, но он на тот момент заинтересованности не проявил», — говорят источники NV.

Залужный намекнул на возвращение на Украину
Политика
Валерий Залужный

Некоторое время назад Залужный думал о должности посла в США или главкома ВСУ, но решений принято не было, утверждают другие источники. По словам одного из них, Залужный планирует вернуться в Киев и «может объявить об этом уже 4–5 января следующего года, если ничего не повлияет на его решение».

Экс-главком в начале декабря опубликовал фото, на котором был виден кофейный аппарат с надписями на украинском языке, Залужный и его супруга были одеты в зимнюю одежду. «Дома лучше всего», — написал тогда он.

Посольство Украины в Великобритании Залужный возглавляет с июля 2024 года.

The Economist со ссылкой на результаты опросов общественного мнения писал, что доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому упало вдвое на фоне коррупционного скандала. Как отметил журнал, еще до скандала опросы показывали, что в случае выборов Зеленский проиграл бы Залужному или главе ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову. Конкретных цифр The Economist не привел. Сам Залужный говорил, что не готовится к выдвижению на возможных выборах.

«Я не признаю никаких идей проведения выборов во время войны», — высказывался Залужный.

Президентские выборы на Украине в последний раз состоялись в 2019 году, когда избрали Владимира Зеленского. Сейчас их проведение запрещено из-за действующего в стране военного положения, такой запрет прямо налагает украинская Конституция. При этом Зеленский не раз говорил, что открыт к возможному проведению выборов, но на определенных условиях, в частности при обеспечении безопасности.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря сказал, что Москва готова прекратить удары вглубь Украины на время проведения выборов в этой стране. «Но, конечно, здесь один есть вопрос, мимо которого мы не можем пройти. А именно на территории Российской Федерации проживают миллионы граждан Украины», — сказал президент. По его мнению, если выборы на Украине все же состоятся, то Москва вправе потребовать от организаторов обеспечить возможность голосования для украинцев, находящихся в России, на ее территории.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Валерий Залужный Украина Великобритания отставка посол Украины
Валерий Залужный фото
Валерий Залужный
посол Украины в Великобритании, военный, бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
Материалы по теме
Залужный намекнул на возвращение на Украину
Политика
Залужный опроверг сообщения о планах на президентские выборы на Украине
Политика
WP узнала о попытке Ермака встретиться с Залужным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Путин подписал указ о закреплении крестов на гербе России Политика, 09:24
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
Назван реальный срок продажи квартиры на вторичном рынке Недвижимость, 09:15
В Кремле выбрали источник финансирования проектов «мягкой силы» Политика, 09:01
К Новому году в Москве украсили поздравлениями башенные краны Город, 09:00
Путин установил День памяти жертв геноцида советского народа Общество, 08:57
NV узнало о планах Залужного уйти в отставку и вернуться на Украину Политика, 08:51
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Нет — «Халяве»: как суды определяют скандальность товарного знакаПодписка на РБК, 08:46
Дагестанский чиновник ушел с поста после пьяного дебоша своего сына Политика, 08:42
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Месть или расчет. Почему вернувшихся релокантов не берут на работуПодписка на РБК, 08:30
В Арбитражный суд поступил иск о банкротстве бывшей сети Decathlon Общество, 08:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:05
Бывшего президента Киргизии лишили государственных наград Политика, 08:01