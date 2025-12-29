NV узнало о планах Залужного уйти в отставку и вернуться на Украину
Бывший главнокомандующий ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный готовится покинуть свой пост, сообщает Radio NV со ссылкой на четыре источника в политических и дипломатических кругах.
По словам собеседников, приближенных к офису президента, Залужный еще несколько недель назад озвучил свое желание об отставке президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда находился в Киеве. «Они с президентом обсуждали разные должности для Залужного, от премьера до главы офиса президента, но он на тот момент заинтересованности не проявил», — говорят источники NV.
Некоторое время назад Залужный думал о должности посла в США или главкома ВСУ, но решений принято не было, утверждают другие источники. По словам одного из них, Залужный планирует вернуться в Киев и «может объявить об этом уже 4–5 января следующего года, если ничего не повлияет на его решение».
Экс-главком в начале декабря опубликовал фото, на котором был виден кофейный аппарат с надписями на украинском языке, Залужный и его супруга были одеты в зимнюю одежду. «Дома лучше всего», — написал тогда он.
Посольство Украины в Великобритании Залужный возглавляет с июля 2024 года.
The Economist со ссылкой на результаты опросов общественного мнения писал, что доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому упало вдвое на фоне коррупционного скандала. Как отметил журнал, еще до скандала опросы показывали, что в случае выборов Зеленский проиграл бы Залужному или главе ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову. Конкретных цифр The Economist не привел. Сам Залужный говорил, что не готовится к выдвижению на возможных выборах.
«Я не признаю никаких идей проведения выборов во время войны», — высказывался Залужный.
Президентские выборы на Украине в последний раз состоялись в 2019 году, когда избрали Владимира Зеленского. Сейчас их проведение запрещено из-за действующего в стране военного положения, такой запрет прямо налагает украинская Конституция. При этом Зеленский не раз говорил, что открыт к возможному проведению выборов, но на определенных условиях, в частности при обеспечении безопасности.
Президент России Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря сказал, что Москва готова прекратить удары вглубь Украины на время проведения выборов в этой стране. «Но, конечно, здесь один есть вопрос, мимо которого мы не можем пройти. А именно на территории Российской Федерации проживают миллионы граждан Украины», — сказал президент. По его мнению, если выборы на Украине все же состоятся, то Москва вправе потребовать от организаторов обеспечить возможность голосования для украинцев, находящихся в России, на ее территории.
