NV узнало о планах Залужного уйти в отставку и вернуться на Украину

Залужный может объявить об уходе с поста посла 4–5 января, говорит источник. По словам собеседников NV, обсуждался его переход на должности от премьера до главы офиса президента, но Залужный заинтересованности не проявил

Валерий Залужный (Фото: Finnbarr Webster / Getty Images)

Бывший главнокомандующий ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный готовится покинуть свой пост, сообщает Radio NV со ссылкой на четыре источника в политических и дипломатических кругах.

По словам собеседников, приближенных к офису президента, Залужный еще несколько недель назад озвучил свое желание об отставке президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда находился в Киеве. «Они с президентом обсуждали разные должности для Залужного, от премьера до главы офиса президента, но он на тот момент заинтересованности не проявил», — говорят источники NV.

Некоторое время назад Залужный думал о должности посла в США или главкома ВСУ, но решений принято не было, утверждают другие источники. По словам одного из них, Залужный планирует вернуться в Киев и «может объявить об этом уже 4–5 января следующего года, если ничего не повлияет на его решение».

Экс-главком в начале декабря опубликовал фото, на котором был виден кофейный аппарат с надписями на украинском языке, Залужный и его супруга были одеты в зимнюю одежду. «Дома лучше всего», — написал тогда он.

Посольство Украины в Великобритании Залужный возглавляет с июля 2024 года.

The Economist со ссылкой на результаты опросов общественного мнения писал, что доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому упало вдвое на фоне коррупционного скандала. Как отметил журнал, еще до скандала опросы показывали, что в случае выборов Зеленский проиграл бы Залужному или главе ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову. Конкретных цифр The Economist не привел. Сам Залужный говорил, что не готовится к выдвижению на возможных выборах.

«Я не признаю никаких идей проведения выборов во время войны», — высказывался Залужный.