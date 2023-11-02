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Военная операция на Украине ,  
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Залужный предупредил об угрозе позиционной борьбы для Украины

Главком ВСУ Залужный предупредил об угрозе позиционной борьбы для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал
Валерий Залужный в статье для The Economist предупредил о риске перехода боев в позиционные — статичные, изнурительные боевые действия, которые могут растянуться на годы. По словам Залужного, это несет угрозу для украинской армии и самого государства.

«Какой выход? Базовое вооружение, такое как ракеты и снаряды, остается необходимым. Но Вооруженным силам Украины нужны ключевые военные возможности и технологии <...>. Наиболее важным из них является авиация. Контроль над небом необходим для крупномасштабных наземных операций», — указал генерал.

Выйти из тупика позволят также улучшенные возможности радиоэлектронной борьбы и противобатарейной борьбы, новые технологии разминирования и способность мобилизовать и обучать больше резервов, считает Залужный.

Главком ВСУ отмечает, что в настоящий момент у России есть преимущество как в небе, так и в радиоэлектронной борьбе. По его словам, Россию не стоит недооценивать, так как она «будет иметь превосходство в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах еще значительное время».

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