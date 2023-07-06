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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о желании начать контрнаступление «намного раньше»

Президент Украины Зеленский заявил, что хотел бы начать контрнаступление «намного раньше»
Зеленский во время общения с представителями США и стран Европы говорил, что хотел бы начать контрнаступление раньше, для чего Киеву необходимо было западное оружие. Россия отчитывается об успешном отражении атак
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Carl Court / Getty Images)

Контрнаступление ВСУ идет медленно из-за сложностей на поле боя и укрепленных линий обороны российских военных, заявил в интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, он хотел бы, чтобы наступление началось «намного раньше», для этого Киеву нужно было западное оружие, о чем Зеленский говорил руководству США и стран Европы. «Почему? Потому что если мы начнем позднее, мы будем двигаться гораздо медленнее», — пояснил он. Как отметил глава государства, «все понимали, что если контрнаступление развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована».

Зеленский добавил, что на некоторых направлениях украинские войска не могут «даже подумать о начале» наступательных действий, потому что у них нет необходимого оружия. В то же время президент Украины отметил, что благодарен Соединенным Штатам за военную поддержку.

Украинский президент ранее сказал, что хотел бы «показать результаты на поле боя» к саммиту НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля. Он уже признавал, что контрнаступление идет медленнее, чем хотелось бы. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечал, что его раздражают разговоры о медленном продвижении украинской армии. По его словам, «каждый метр дается кровью», а военным не хватает оружия и авиации. Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал задачей ВСУ является не продвижение вперед, а «истощение российской армии».

Российский президент Владимир Путин заявлял, что украинское контрнаступление идет с начала июня. Минобороны регулярно отчитывается об отражении атак ВСУ. По данным российской стороны, «ни на одном из участков противник успеха не имел», к тому же власти заявляют о больших потерях Киева в технике и личном составе.

Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, Министр обороны России Сергей Шойгу, с 4 июня украинские войска лишились около 2,5 тыс. единиц различного вооружения. В том числе они потеряли 16 танков Leopard, предоставленных Польшей и Португалией. Секретарь Совбеза Николай Патрушев, в свою очередь, заявлял 22 июня, что украинская армия за время наступления потеряла более 13 тыс. человек.

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Владимир Зеленский контрнаступление поставки оружия ВСУ Военная операция на Украине
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Владимир Зеленский

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