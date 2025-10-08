Залужный опроверг сообщения о планах на президентские выборы на Украине

Валерий Залужный (Фото: Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опроверг сообщения о подготовке к выдвижению на предполагаемых выборах президента Украины. Об этом Залужный написал в своем телеграм-канале, отметив, что считает голосование невозможным во время боевых действий.

«Я не признаю никаких идей проведения выборов во время войны. Каждый, кто получает предложение от вроде бы моей фамилии присоединиться к любым процессам через любую организацию, должен сообщить об этом правоохранительным органам», — написал посол. Он добавил, что не создает ни штабов, ни партий, а также что принципиально не имеет связей с какой-либо политической силой.

Ранее французский портал Intelligence Online (IO) писал, что Залужный обращался к нескольким высокопоставленным военным чиновникам с просьбой войти в его парламентский список в случае выдвижения на пост президента.

В августе медиасоветница Залужного Оксана Тороп опровергла заявление журналистки Кэти Ливингстон о том, что в Лондоне открылся его предвыборный штаб.

Президентские выборы в последний раз состоялись на Украине в 2019 году, когда избрали Владимира Зеленского. Сейчас их проведение запрещено из-за военного положения, которое власти ввели 24 февраля 2022 года и постоянно продлевают. 18 августа Зеленский на встрече с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что открыт для проведения выборов, но они должны быть организованы в безопасных обстоятельствах.

Согласно июльскому опросу украинской социологической группы «Рейтинг», Залужному доверяли 73% респондентов, Зеленскому — 67%.