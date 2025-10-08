 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Залужный опроверг сообщения о планах на президентские выборы на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опроверг сообщения о подготовке к выдвижению на предполагаемых выборах президента Украины. Об этом Залужный написал в своем телеграм-канале, отметив, что считает голосование невозможным во время боевых действий.

«Я не признаю никаких идей проведения выборов во время войны. Каждый, кто получает предложение от вроде бы моей фамилии присоединиться к любым процессам через любую организацию, должен сообщить об этом правоохранительным органам», — написал посол. Он добавил, что не создает ни штабов, ни партий, а также что принципиально не имеет связей с какой-либо политической силой.

Ранее французский портал Intelligence Online (IO) писал, что Залужный обращался к нескольким высокопоставленным военным чиновникам с просьбой войти в его парламентский список в случае выдвижения на пост президента.

IO узнала о предложениях Залужного военным в случае выдвижения на выборах
Политика
Валерий Залужный

В августе медиасоветница Залужного Оксана Тороп опровергла заявление журналистки Кэти Ливингстон о том, что в Лондоне открылся его предвыборный штаб.

Президентские выборы в последний раз состоялись на Украине в 2019 году, когда избрали Владимира Зеленского. Сейчас их проведение запрещено из-за военного положения, которое власти ввели 24 февраля 2022 года и постоянно продлевают. 18 августа Зеленский на встрече с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что открыт для проведения выборов, но они должны быть организованы в безопасных обстоятельствах.

Согласно июльскому опросу украинской социологической группы «Рейтинг», Залужному доверяли 73% респондентов, Зеленскому — 67%.

Читайте РБК в Telegram.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Валерий Залужный выборы президента Украина
Валерий Залужный фото
Валерий Залужный
посол Украины в Великобритании, военный, бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
Материалы по теме
IO узнала о предложениях Залужного военным в случае выдвижения на выборах
Политика
Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос
Политика
Залужный заявил, что фильмы про терминатора уже становятся реальностью
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Зеленский заявил о согласовании планов операций СБУ против России Политика, 22:54
Трамп не исключил поездку на Ближний Восток в конце недели Политика, 22:45
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Залужный опроверг сообщения о планах на президентские выборы на Украине Политика, 22:19
Мосбиржа планирует запустить 10 индексов на криптовалюты Инвестиции, 22:06
Мосбиржа анонсировала пять новых фьючерсов на индексы дружественных стран Инвестиции, 22:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Путин вручил подарки президенту Таджикистана. Видео Политика, 21:54
Суд наложил арест на дома бизнесмена Новицкого в Италии и Великобритании Общество, 21:51
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
В Московском зоопарке умер 37-летний тапир Общество, 21:41
Депутата АдГ исключили из фракции после поездки в Петербург Политика, 21:32
Российский голкипер Романов перешел в новый клуб НХЛ Спорт, 21:29
Представитель Госдепа прибыл в Москву для консультаций с дипломатами Политика, 21:22