Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году

Валерий Залужный (Фото: Finnbarr Webster / Getty Images)

Контрнаступление украинской армии в 2023 году провалилось, потому что президент Владимир Зеленский не выделил необходимые ресурсы, заявил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью AP.

Он рассказал, что разрабатывал план при содействии партнеров по НАТО. Он заключался в том, чтобы сосредоточить достаточно сил в «едином кулаке» для взятия под контроль части Запорожской области, где расположена ЗАЭС, а затем продвинуться на юг к Азовскому морю. Это отрезало бы путь снабжение Крыма российской армией, полагали в Киеве.

Для успеха требовалось «масштабное, концентрированное наращивание сил и тактическая неожиданность», сказал Залужный. Вместо этого, по его словам, силы рассредоточились по обширной территории, что ослабило их наступательную мощь.

Материал дополяется