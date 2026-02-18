 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году

Сюжет
Военная операция на Украине
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: Finnbarr Webster / Getty Images)

Контрнаступление украинской армии в 2023 году провалилось, потому что президент Владимир Зеленский не выделил необходимые ресурсы, заявил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью AP.

Он рассказал, что разрабатывал план при содействии партнеров по НАТО. Он заключался в том, чтобы сосредоточить достаточно сил в «едином кулаке» для взятия под контроль части Запорожской области, где расположена ЗАЭС, а затем продвинуться на юг к Азовскому морю. Это отрезало бы путь снабжение Крыма российской армией, полагали в Киеве.

Для успеха требовалось «масштабное, концентрированное наращивание сил и тактическая неожиданность», сказал Залужный. Вместо этого, по его словам, силы рассредоточились по обширной территории, что ослабило их наступательную мощь.

Материал дополяется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Персоны
Валерий Залужный фото
Валерий Залужный
посол Украины в Великобритании, военный, бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
Госдуме предложили ввести разовый налог на покупку дорогих автомобилей Политика, 14:08
Итоги переговоров в Женеве. Спецэфир телеканала РБК Политика, 14:06
Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году Политика, 14:02
Axios узнал о тайных переговорах Рубио с внуком Кастро Политика, 14:02
В Женеве прошел третий раунд переговоров по Украине. Фоторепортаж Политика, 13:59 
Словакия объявила о кризисе и приостановила экспорт топлива на Украину Политика, 13:58
АвтоВАЗ рассказал о применении новой технологии при производстве Lada Azimut Авто, 13:57
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
47-летний Мэнни Пакьяо проведет бой с Русланом Проводниковым Спорт, 13:54
Захарова заявила, что Норвегии мерещится «рука Кремля» Политика, 13:51
Дума одобрила законопроект о профилактике «уклонения от защиты страны» Политика, 13:50
Совет Федерации одобрил закон о штрафах для строителей Недвижимость, 13:50
В половине мегаполисов России продажи новостроек удвоились или утроились Недвижимость, 13:45
Мосбиржа планирует маркировать слишком непрозрачных эмитентов с 1 апреля Инвестиции, 13:43