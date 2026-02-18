Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году
Контрнаступление украинской армии в 2023 году провалилось, потому что президент Владимир Зеленский не выделил необходимые ресурсы, заявил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью AP.
Он рассказал, что разрабатывал план при содействии партнеров по НАТО. Он заключался в том, чтобы сосредоточить достаточно сил в «едином кулаке» для взятия под контроль части Запорожской области, где расположена ЗАЭС, а затем продвинуться на юг к Азовскому морю. Это отрезало бы путь снабжение Крыма российской армией, полагали в Киеве.
Для успеха требовалось «масштабное, концентрированное наращивание сил и тактическая неожиданность», сказал Залужный. Вместо этого, по его словам, силы рассредоточились по обширной территории, что ослабило их наступательную мощь.
Материал дополяется
