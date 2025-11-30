Залужный может победить Зеленского на президентских выборах в Украине, если они состоятся. В ноябре опрос показал падение рейтинга действующего лидера Украины вдвое из-за коррупционного дела

Валерий Залужный (Фото: Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол Киева в Великобритании Валерий Залужный при проведении выборов на Украине может победить действующего главу государства Владимира Зеленского, пишет The Times со ссылкой на исследование общественного мнения.

В материале он назван единственным человеком, близким к президентскому рейтингу, хотя он и не опережает Зеленского. Популярность Залужного обусловлена главным образом его статусом «героя войны», возглавлявшего оборону страны на начальном этапе конфликта.

Издание приводит диаграмму, в которой отражены предпочтения избирателей за последние два года. Каждый раз их спрашивали, за кого они были бы готовы проголосовать в первом туре потенциальных выборов президента Украины. В январе 2024-го за Зеленского были готовы проголосовать более 45%, за Залужного — более 30%. Потом динамика изменилась — осенью 2024-го за Зеленского отдавали потенциальные голоса менее охотно, чем за Залужного (20 и 30% соответственно).

Весной 2025-го избиратели снова были на стороне Зеленского — его позиции выросли до более чем 40%, тогда как у Залужного они опустились до 20%. На октябрь 2025 года разрыв между политиками минимальный, судя по диаграмме, — менее 5% (у Зеленского чуть менее 30%, у Залужного немногим более 25%).

Положение дел в ноябре изменил коррупционный кризис на Украине — он может вызвать отставку действующего президента, заявил бывший экономический советник Зеленского Александр Роднянский-младший в интервью для The Economist. Доверие к Зеленскому упало вдвое на фоне скандала и связанного с ним расследования компетентных органов.

Выборы президента на Украине должны были пройти в прошлом году, но из-за военного положения не проводились. Срок Зеленского закончился в мае 2024 года, но, так как новый президент избран не был, нынешний глава Украины продолжает оставаться на посту до этого момента. Власти России его власть называли нелегитимной.

Ранее в мае Залужный возглавил рейтинг доверия среди украинцев, писала «Страна.ua» со ссылкой на опрос New Image Marketing Group. Экс-главнокомандующему ВСУ доверяли 70% респондентов. На втором месте — руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов с 65%. Зеленскому доверяли 58%.

Тем не менее близкие к Залужному источники предположили, что, несмотря на свою популярность, он вряд ли выдвинет кандидатуру на высший пост. Сам Залужный публично опровергал планы о подготовке к выдвижению на президентские выборы и отмечал, что считает голосование невозможным во время боевых действий.

Ранее в ноябре Залужный заявил, что Украина может заключить мир с Россией, даже если не добьется «полной победы», к которой стремится. «Мир, даже в ожидании следующей войны, дает шанс на политические изменения, глубокие реформы, полноценное восстановление, экономический рост, возвращение граждан», — написал он в колонке для издания Liga.net.

Для Москвы важна легитимность подписанта соглашений со стороны Украины, она не должна подвергаться сомнению, подчеркивал ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.