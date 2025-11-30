 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы на Украине⁠,
0

The Times назвала человека, способного заменить Зеленского

The Times: Залужный может заменить Зеленского на посту президента Украины
Сюжет
Выборы на Украине
Залужный может победить Зеленского на президентских выборах в Украине, если они состоятся. В ноябре опрос показал падение рейтинга действующего лидера Украины вдвое из-за коррупционного дела
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол Киева в Великобритании Валерий Залужный при проведении выборов на Украине может победить действующего главу государства Владимира Зеленского, пишет The Times со ссылкой на исследование общественного мнения.

В материале он назван единственным человеком, близким к президентскому рейтингу, хотя он и не опережает Зеленского. Популярность Залужного обусловлена главным образом его статусом «героя войны», возглавлявшего оборону страны на начальном этапе конфликта.

Издание приводит диаграмму, в которой отражены предпочтения избирателей за последние два года. Каждый раз их спрашивали, за кого они были бы готовы проголосовать в первом туре потенциальных выборов президента Украины. В январе 2024-го за Зеленского были готовы проголосовать более 45%, за Залужного — более 30%. Потом динамика изменилась — осенью 2024-го за Зеленского отдавали потенциальные голоса менее охотно, чем за Залужного (20 и 30% соответственно).

Весной 2025-го избиратели снова были на стороне Зеленского — его позиции выросли до более чем 40%, тогда как у Залужного они опустились до 20%. На октябрь 2025 года разрыв между политиками минимальный, судя по диаграмме, — менее 5% (у Зеленского чуть менее 30%, у Залужного немногим более 25%).

Положение дел в ноябре изменил коррупционный кризис на Украине — он может вызвать отставку действующего президента, заявил бывший экономический советник Зеленского Александр Роднянский-младший в интервью для The Economist. Доверие к Зеленскому упало вдвое на фоне скандала и связанного с ним расследования компетентных органов.

Залужный заявил о возможности мира без «полной победы»
Политика
Валерий Залужный

Выборы президента на Украине должны были пройти в прошлом году, но из-за военного положения не проводились. Срок Зеленского закончился в мае 2024 года, но, так как новый президент избран не был, нынешний глава Украины продолжает оставаться на посту до этого момента. Власти России его власть называли нелегитимной.

Ранее в мае Залужный возглавил рейтинг доверия среди украинцев, писала «Страна.ua» со ссылкой на опрос New Image Marketing Group. Экс-главнокомандующему ВСУ доверяли 70% респондентов. На втором месте — руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов с 65%. Зеленскому доверяли 58%.

Тем не менее близкие к Залужному источники предположили, что, несмотря на свою популярность, он вряд ли выдвинет кандидатуру на высший пост. Сам Залужный публично опровергал планы о подготовке к выдвижению на президентские выборы и отмечал, что считает голосование невозможным во время боевых действий.

Ранее в ноябре Залужный заявил, что Украина может заключить мир с Россией, даже если не добьется «полной победы», к которой стремится. «Мир, даже в ожидании следующей войны, дает шанс на политические изменения, глубокие реформы, полноценное восстановление, экономический рост, возвращение граждан», — написал он в колонке для издания Liga.net.

Для Москвы важна легитимность подписанта соглашений со стороны Украины, она не должна подвергаться сомнению, подчеркивал ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Владимир Зеленский Украина конфликт на Украине Андрей Ермак
Валерий Залужный фото
Валерий Залужный
посол Украины в Великобритании, военный, бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Залужный заявил о возможности мира без «полной победы»
Политика
WP узнала о попытке Ермака встретиться с Залужным
Политика
Залужный усомнился в гарантии выполнения обещаний ЕС Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 13:55 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 13:55
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Всеволода Шиловского Общество, 14:08
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
МВД предупредило о новых схемах мошенничества на китайских маркетплейсах Общество, 13:53
Экс-футболисты «Динамо» Карраскаль и Варела выиграли Кубок Либертадорес Спорт, 13:51
WSJ рассказала о ключевом сдвиге в боях на Украине в 2025 году Политика, 13:49
Tengri Data: как бизнес монетизирует данные и зарабатывает на них РБК и PostgresPro, 13:46
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Вайб-кодинг создает уязвимые программы. Как вести себя руководителюПодписка на РБК, 13:46
Песков назвал для Украины каждый день «упущенным» Политика, 13:38
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Нетаньяху попросил президента Израиля о помиловании Политика, 13:33
Москвичей предупредили о сильном тумане Общество, 13:26
Двое погибли при атаке дронов в белгородском приграничье Политика, 13:24
Пострадавший в конфликте с Большуновым лыжник пропустит две недели Спорт, 13:22