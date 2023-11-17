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Военная операция на Украине ,  
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Глава НАТО заявил о более сложной, «чем ожидалось», ситуации на Украине

Глава НАТО Столтенберг: ситуация на Украине более сложная, чем ожидалось
Сюжет
Военная операция на Украине
Генсек НАТО заявил, что ситуация на Украине сложнее, чем ожидалось, но это не повод прекратить помощь Киеву, а наоборот, стимул ее нарастить. По его словам, страны блока обещают продолжать поддержку. Москва осуждает помощь Киеву
Фото: Liesa Johannssen / Reuters
Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Ситуация в зоне боевых действий на Украине сложнее, чем ожидалось, но это не повод прекратить помощь Киеву, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичсом.

«Мы должны осознавать, что ситуация на поле боя сложная. Россия не планирует мир, напротив, мы видим, как Россия начала наступательные операции. <...> Но факт, что ситуация сложнее, чем ожидалось, это не аргумент против помощи, это аргумент в пользу еще большей помощи Украине», — сказал он.

«Я убежден, что США будут продолжать оказывать помощь Украине. Я езжу по странам НАТО и получаю одно и то же послание о поддержке. Только в последние дни Германия объявила о новой помощи, другие страны НАТО также пообещали помощь», — добавил генсек альянса.

Почему США и ЕС стали испытывать проблемы с помощью Украине
Политика
Фото:Hannah Beier / Getty Images

С начала боевых действий на Украине страны Запада поддерживают Киев, в том числе поставляя ему военную помощь. Однако в последнее время ситуация с ее предоставлением несколько ухудшилась.

В частности, крупнейший поставщик военной помощи Украине США сократил ее объемы из-за исчерпания выделенных на это средств. Это связано в том числе с принятым для избежания шатдауна (остановки работы правительственных органов) бюджета страны, а также с поддержкой Вашингтоном Израиля, который с начала октября ведет войну с исламистским движением ХАМАС.

В конце октября президент США Джо Байден предложил конгрессу предоставить Украине помощь в размере $61,4 млрд, а Израилю — в размере $14,3 млрд. Спикер палаты представителей Майк Джонсон предложил вместо этого законопроект о двухэтапном финансировании правительства — уже без помощи Украине и Израилю. Его одобрили обе палаты американского конгресса.

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Евросоюз, в свою очередь, не сможет выполнить обещание по поставке миллиона снарядов к марту, заявил 14 ноября глава немецкого Минобороны Борис Писториус. Он добавил, что европейские страны работают над увеличением производства. В то же время Германия объявила, что в следующем году увеличит расходы на поддержку Украины вдвое — с €4 до €8 млрд.

Главком ВСУ Валерий Залужный 13 ноября заявил, что ситуация на поле боя «сложная, но контролируемая». В начале месяца он предупредил, что бои зашли в тупик и могут превратиться в позиционные боевые действия, растянувшись на годы. Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с его позицией, сказав, что это «не патовая ситуация». В Киеве заявили, что решающим для конфликта станет следующий год.

Российский президент Владимир Путин не раз говорил, что наступление ВСУ обернулось провалом. Глава Минобороны Сергей Шойгу в конце октября заявил, что с момента начала контрнаступления в июне Киев потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти 1,9 тыс. бронемашин различного класса.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Йенс Столтенберг НАТО военная помощь Украина
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