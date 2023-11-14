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Военная операция на Украине ,  
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Залужный заявил главе штабов США о сложной ситуации у ВСУ

Главком ВСУ Залужный заявил главе штабов США Брауну о сложной ситуации на фронте
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Залужного, ситуация в зоне боевых действий «сложная, но контролируемая». «Самыми горячими» он назвал марьинское, авдеевское и купянское направления. Москва считает, что Киев терпит поражение, несмотря на военную помощь
Фото: Sergey Dolzhenko / EPA / ТАСС
Фото: Sergey Dolzhenko / EPA / ТАСС

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном рассказал об обстановке в зоне боевых действий, назвав ее «сложной, но контролируемой».

По его словам, «самыми горячими» остаются авдеевское, купянское и марьинское направления.

«Также обсудили наши планы на зимний период и отдельно остановились на насущных потребностях украинской армии. Прежде всего речь идет о снарядах, средствах противовоздушной обороны и БПЛА. Обсудили вопросы подготовки наших военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений», — написал Залужный в телеграм-канале.

По оценкам американских чиновников, за время конфликта на Украине безвозвратные потери ВСУ составили 70 тыс. человек, еще до 120 тыс. были ранены, писала The Economist в ноябре. В августе газета The New York Times со ссылкой на оценки западных чиновников и аналитиков писала, что потери украинской армии превысили 150 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

В декабре прошлого года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщал, что с начала военных действий погибли от 10 тыс. до 13 тыс. военнослужащих. Бывший министр обороны Украины Алексей Резников в апреле этого года заявлял, что потери вооруженных сил с начала боевых действий меньше, чем количество жертв землетрясений в Турции (в феврале там произошло крупнейшее и самое разрушительное в истории страны землетрясение магнитудой 7,7, количество погибших превышает 50 тыс. человек).

По данным российской стороны, только с начала контрнаступления в июне Киев потерял более 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, сообщал глава Минобороны Сергей Шойгу. Об огромных потерях ВСУ не раз говорил и президент России Владимир Путин. «Пока результатов нет, есть только огромные потери. Потери просто огромные — один к восьми примерно, если в соотношении [с российской армией]», — заявил он в октябре.

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Российская сторона уверена, что наступление Украины провалилось. Шойгу в начале ноября говорил, что украинские войска терпят поражение, несмотря на поставки оружия западными странами, что осуждает Москва. Минобороны регулярно отчитывается об отражении атак ВСУ на различных направлениях.

Киев признает трудности с контрнаступлением. Подоляк пояснял, что оно «выбилось из графика» из-за задержек с поставками вооружений. Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что у Киева есть план наступления в этом году и в следующем, и что ВСУ постараются «показать результат» до конца этого года.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Валерий Залужный Военная операция на Украине ВСУ
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