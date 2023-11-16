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Политика ,  
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Сенат США одобрил временный бюджет без помощи Украине и Израилю

Сенат США принял временный бюджет без помощи Украине и Израилю
Сенаторы должны были одобрить законопроект о временном финансировании правительства не позднее 17 ноября. CNN сообщал, что Байден готов утвердить бюджет в случае согласования сенатом
Фото: Stefani Reynolds / Getty Images
Фото: Stefani Reynolds / Getty Images

Сенат конгресса США (контролируют демократы) принял законопроект о временном финансировании правительства 87 голосами против 11, чтобы предотвратить шатдаун, сообщает CNN.

Сенаторы должны были одобрить его не позднее 17 ноября. Теперь временный бюджет должен подписать президент Джо Байден (демократ). Телеканал ранее сообщал, что Байден готов утвердить его в случае согласования палатой.

Согласно законопроекту, часть ведомств будет обеспечена финансированием до 19 января, остальные — до 2 февраля. Деньги на помощь Украине и Израилю в нем не предусмотрены.

Палата представителей одобрила бюджет без средств для Израиля и Украины
Политика
Фото:Evelyn Hockstein / Reuters

В октябре Байден попросил конгресс выделить $75 млрд на оказание помощи Украине и Израилю ($61,4 млрд для Киева и $14,3 млрд для ближневосточной страны). Однако новый спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон предложил разделить помощь этим странам. Позже республиканцы внесли отдельный законопроект, предусматривающий деньги для Израиля, без упоминания Украины, но демократы его заблокировали. После этого Джонсон предложил законопроект о двухэтапном финансировании правительства — уже без помощи обоим государствам. 14 ноября его согласовала палата представителей.

30 сентября США в самый последний момент смогли избежать шатдауна, который с 1 октября грозил оставить правительство без средств. Тогда удалось утвердить временный бюджет на 45 дней, помощь Украине в него тоже не попала, а война между Израилем и ХАМАС еще не началась.

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Теги
Елена Чернышова
Сенат США Бюджет шатдаун Украина Израиль
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