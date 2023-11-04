Зеленский поспорил с Залужным о тупике в конфликте с Россией

Президент Украины заявил, что в начале военных действий ситуация была сложнее, чем сейчас, и призвал сосредоточиться на поставках оружия и наступлении. Россия называет его провалом и обещает, что западная техника «будет гореть»

Владимир Зеленский (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен не согласился с мнением главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике в вооруженном конфликте с Россией, передает УНИАН.

1 ноября в журнале The Economist вышла статья Залужного, где, среди прочего, говорилось, что боевые действия переходят в новую фазу, превращаясь в «позиционную войну» на истощение. В интервью тому же изданию главком сказал, что «глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет», и ситуация на фронте «зашла в тупик».

Зеленский не согласен с тем, что Украина находится в патовой ситуации в связи с переходом конфликта в новую стадию. По словам президента, 24 февраля 2022 года «все говорили, что Украине не долго осталось держаться и что почти вся страна будет захвачена», но это не произошло. Стране поступали сигналы, что «надо все отдать, людей поменять, Россию признать, Европу забыть, о НАТО не думать».

«Всех этих голосов я много слышал за эти годы. И я был абсолютно уверен в нас», — добавил Зеленский, отметив, что в начале военных действий ситуация была сложнее, чем сейчас. Президент признал, что по мере продолжения конфликта люди устают, но отметил, что это естественно: «Это не патовая ситуация. Я еще раз подчеркиваю».

«Россия имеет преимущество в воздухе, нам пообещали F-16, но обучение занимает время. Нам нужно больше работать с партнерами над поставками ПВО, получить преимущество в небе и дать возможность ВСУ провести наступление. Вот о чем нужно думать», — призвал он (цитата по «Зеркалу недели»).

Россия называет контрнаступление Украины провалившимся и осуждает западные государства за поставку Киеву вооружений. «Танки горят <...>. Так же будут гореть и F-16, сомнений нет», — говорил президент Владимир Путин. Министр обороны Сергей Шойгу выражал мнение, что, если Киев получит западные истребители, их собьют за 20 дней.

В офисе Зеленского раскритиковали статью Залужного, в которой тот в том числе говорит о недостатке вооружений в украинской армии. Замглавы офиса Игорь Жовква отметил, что комментировать происходящее на фронте не стоит, так как «оружие любит тишину». По его словам, некоторые партнеры «в панике» связывались с Киевом и спрашивали, действительно ли страна находится в тупике. Жовква допустил, что выход статьи — «очень глубокий какой-то стратегический замысел», но отметил, что все равно считает высказывания Залужного странными.

В Кремле также не согласны с тем, что конфликт зашел в тупик. «Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать материалы в The Economist.