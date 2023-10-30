Шойгу назвал потери Украины с начала контрнаступления

Шойгу: с начала контрнаступления ВСУ потеряли 90 тыс. человек и почти 600 танков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, не достигнув при этом никаких значимых успехов на поле боя. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме.

«Только с 4 июня — то есть с начала широко разрекламированного и щедро спонсируемого Западом украинского контрнаступления — Киев потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, около шестисот танков и почти 1,9 тыс. бронемашин различного класса. При этом на поле боя не было достигнуто никаких тактически значимых успехов», — сказал министр.

При этом он отметил, что российские военные «продолжат методично и уверенно выполнять поставленные задачи, обеспечивать безопасность мирных жителей».

Шойгу также обвинил Запад в стремлении распространить спровоцированный им «острый кризис» в Европе на Азиатско-Тихоокеанский регион. По его словам, «такой подход разительно отличается от продвигаемого Россией и Китаем принципа неделимости безопасности».

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