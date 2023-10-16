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Военная операция на Украине ,  
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Путин оценил потери украинской армии в ходе контрнаступления

Путин: соотношение потерь Украины и России при контрнаступлении — 8 к 1
Сюжет
Военная операция на Украине
Путин отметил, что Россия была готова договариваться мирно, но Украина решила добиваться победы на поле боя и начала наступление. Пока оно безрезультатно, сказал глава государства

Украинское контрнаступление, которое идет более четырех месяцев, не привело к каким-либо результатам, кроме потерь для ВСУ, заявил президент Владимир Путин в интервью медикорпорации Китая.

«Пока результатов нет, есть только огромные потери. Потери просто огромные ‒ один к восьми примерно, если в соотношении», — сказал он.

5 октября, спустя четыре месяца после начала наступления Украины, она потеряла 90 тыс. человек, говорил президент, это «санитарные безвозвратные потери».

Путин отметил, что Россия «никогда не возражала» против мирного урегулирования конфликта, напомнил о договоренностях в Стамбуле, которые в форме меморандума были парафированы делегациями. «Но как только наши войска отошли от столицы Украины, от Киева, сразу украинская сторона выбросила в печку все эти договоренности», — сказал глава государства.

Президент упомянул попытки Китая помочь в дипломатическом разрешении конфликта. По его словам, Россия ценит усилия КНР и считает ее предложения «реалистинчыми», но «противная сторона не желает вести какие-либо переговоры».

Свое видение основ мирного урегулирования конфликта Пекин представил в феврале этого года. Украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что в представленных Китаем «мыслях» есть те, которые он разделяет, но и те, которые он не поддерживает.

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Накануне, 15 октября, Путин заявил, что российские войска перешли на линии соприкосновения к «активной обороне», так как ВСУ готовят на отдельных участках боевых действий новые наступательные операции. При этом российские силы улучшают свое положение «на большом довольно пространстве», в том числе на купянском, авдеевском и запорожском направлениях.

Министр обороны Сергей Шойгу в конце сентября заявил, что Украина за месяц потеряла на всей линии боевого соприкосновения 17 тыс. человек. Также, по его словам, украинская армия лишилась более 2,7 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе двух немецких танка Leopard и одного английского танка Challenger.

Последний раз общие потери российской армии были озвучены более года назад. Тогда Шойгу говорил о 5937 погибших.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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